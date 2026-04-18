Ndicka: “Abbiamo dominato, volevamo vincere. Crediamo ancora alla Champions, continuando così faremo grandi cose”

Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Atalanta. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Come è lo spogliatoio dopo questo pari? Aggiunge o toglie qualcosa?

“Siamo tranquilli. Volevamo vincere, abbiamo giocato bene e non era facile. Abbiamo dominato rispetto all’Atalanta, vogliamo fare di più. Abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così”.

Sei uno dei leader della Roma. Come avete vissuto la settimana complicata?

“Non guardiamo queste cose, siamo concentrati sul campo. Noi dobbiamo giocare e vincere, non dobbiamo pensare a queste cose. Siamo molto concentrati e se continuiamo così possiamo fare grandi cose”.

I gol subiti sono cresciuti. Dopo aver giocato la Coppa d’Africa, hai avvertito fatica?

“No. Non c’è fatica, per me giocare per la Roma è un piacere. Gli allenamento sono duri, ma va bene! (ride, ndr)“.

Sul gol subito, in uscita va girata palla in sicurezza. Hai leggermente arretrato su Krstovic. Si poteva fare di più?

“Sì, si può sempre fare qualcosa di più… (riguarda il gol, ndr) È stato veloce, ha calciato subito e ha tirato fuori un bel tiro. Non c’è troppo da fare, lì. Quando siamo tutti aperti così, è difficile. Hanno pressato bene e Krstovic ha segnato. Si può sempre fare meglio, però”.

NDICKA IN CONFERENZA STAMPA

Gasperini che piange in conferenza, come avete vissuto questa storia?

“Facciamo un lavoro serio, poi si dicono tante cose”.

Credete ancora alla Champions?

“Certo, ci crediamo forte. Possiamo vincere le prossime partite, poi non dipende solo da noi ma dobbiamo spingere”.

Quale partita avresti voluto rigiocare? Che difficoltà ci sono contro l’Atalanta?

“L’Atalanta è una grande squadra, sia prima che adesso. Sono tutte difficili da vincere le partite in Serie A”.

Redazione GR.net