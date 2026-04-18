Roma-Atalanta 1-1: le pagelle

La Roma non va oltre l’1 a 1 all’Olimpico, impattando contro l’Atalanta: un punto che serve a poco ai giallorossi in chiave Champions.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare la formazione bergamasca nel match di campionato valido per la 33esima giornata.
Svilar 6,5 – Non arriva sul destro angolato di Krstovic, ma poi salva su Ederson. Nella ripresa poco impegnato. Non compie più miracoli, ma la prova è comunque positiva.
Mancini 6 – Gioca in non perfette condizioni, se la cava. Dal 60′ Ghilardi 6,5 – Ingresso in campo convincente.
Ndicka 6,5 – Duello complicato con Krstovic. Alla fine la porta a casa con forza ed esperienza.
Hermoso 6,5 – Primo tempo dai due volti: perde un pallone sanguinoso che costa il gol del vantaggio bergamasco, si riscatta con gli interessi poco prima dell’intervallo con un sinistro al volo.
Celik 6 – Dal suo cross nasce il gol del pari. Prestazione determinata, sufficiente nel suo complesso.
El Aynaoui 6 – Appare in leggera crescita rispetto alle ultime apparizioni post coppa d’Africa. Sbaglia però qualche pallone di troppo. Dal 60′ Pisilli 6 – Gioca in condizioni precarie, non riesce a dare un grande impatto nel match.
Cristante 6 – Viaggia alle sue velocità, ma dà solidità a un centrocampo.
Rensch 6 – Viaggia un po’ a corrente alternata. Offre di testa l’assist per l’1 a 1 romanista. Nella ripresa si fa male anche lui. Dal 77′ Tsimikas sv.
Soulè 6,5 – Vivace e spesso nel vivo della manovra offensiva. Gli uno contro uno non gli riescono e sbaglia la misura di qualche cross, ma dà la sensazione di poter creare pericoli. Dal 71′ Vaz 6 –
El Shaarawy 6,5 – Pimpante, serve a Malen un pallone goloso che l’olandese non capitalizza a dovere. Finché il fisico lo supporta dà buona qualità all’attacco. Dal 60′ Venturino 6 – Cerca di portare brio e imprevedibilità, non gli si può chiedere molto di più.
Malen 6,5 – Il gol fallito davanti a Carnesecchi non è da lui. Gioca tanto anche per la squadra, crea occasioni anche su palloni sporchi. Gara nel complesso positiva.
GIAN PIERO GASPERINI 6 – Troppe le assenze e scarso l’aiuto dal mercato: la qualità ne risente, nonostante l’impegno della squadra. La Roma stasera meritava forse qualcosa di più, il pari lascia l’amaro in bocca.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
poca roba questa Roma.
dispiace dirlo.
❤️🧡💛
stai sereno, mancano tutti i calciatori importanti
fate i seri
Tante assenze, Wesley e Koné su tutti. Ma anche vero che il Gasp il suo gioco non lo ha impresso nella testa della squadra. Minimamente paragonabile alla sua Atalanta e non era questione di campioni perché anche a Bergamo ha avuto giocatori forti ma anche tanti normalissimi.
70 minuti presi a pallonate con mezza squadra fuori, sta bono su, il pareggio non sta stretto de più
Kansas, anche gli sconosciuti erano funzionali al gioco. i nostri monopasso non lo sono.
sulla partita peccato, la Roma era messa meglio in campo, bel secondo tempo e buone occasioni. peccato che oggi serviva vincere.
Dybala Wesley dovbyk Angelino Koné…
3 cose
Fortuna che non sono andato allo stadio
Fortuna che non abbiamo preso raspadori
Speriamo che la lazie non vada in finale di coppa Italia…
Detto questo, pessimi.
Ennesima NECESSITÀ fallita, insopportabili.
A ridaje co sto scarso aiuto dal mercato. Oggi gli infortunati erano Wesley, Kone, Dybala, Ferguson, Dovbyk…Soule e Pisilli non ancora al meglio e adesso Mancini e Rensch per non dimenticarsi Angeliño. Con tutti gli effettivi saremmo piú avanti in tutto, in Serie A e con coppa….questo é il mio pensiero. Forza Roma
oggi è importante non avere perso
attendiamo Wesley,kone dibala
daje gasp 💛♥️
Attendiamo,attendiamo….son 25 anni che attendiamo…avevo 35 anni…nel frattempo c’è nato e cresciuto un uomo….ma attendiamo
il futuro non sarà bello. Se Gasp va via sbattendo la porta ,restiamo col Massara .. di Ranieri non parlo. Vorrei sapere esattamente che c’è sotto.
Domanda::
Ma se l’Inter vincerà la coppa Italia chi andrebbe come sta la classifica oggi in Europa League?
Como e Roma
Cristante recuperi, geometria e pressing….il 6 è frutto del risultato?
oggettivamente vederlo correre da una parte all’altra dell’area avversaria quasi allo scadere quando la maggioranza dei giocatori in campo era gia’ spompata era quasi commovente da vedere. Un diesel con chilometraggio illimitato. Un diesel che non ci stava x il pari.
Calcio italiano imbarazzante, faccio fatica a vedere partite come queste, alla Roma servono campioni che non abbiamo
Non riuscire a vincere una gara di cartello è una roba assurda. Bisogna giocarle con più umiltà specie quando hai tanti assenti.
Io non rinnoverei nessun contratto in scadenza c’è bisogno di cinque sei innesti di qualità se davvero si vuole dare una sterzata a questo progetto.
E’ stato un campionato mediocre, ci sono 8 punti tra noi ed il Napoli. Questo fa capire che sarebbero bastate un paio di vittorie in più per essere dove meritavamo dopo il girone di andata. Gli altri hanno continuato a corrente alternata nella loro mediocrità, noi in 2 mesi nonostante l’apporto di Malen abbiamo buttato via un’intera stagione. E’ anche questione di fortuna: Carnesecchi regala al pelato la vittoria, oggi migliore in campo.
gioco non ne vedo proprio. grande impegno si.
Una costante, continua conferma ogni volta che la squadra non è da Champions.
Non si va in Champions con la mediocrità targata Rensch, Celik, Tzimikas, quella coppia di centrocampo e i preadolescenti pronti a subentrare sul più bello.
Non ci vai punto e basta.
Nè con Gasperini nè con nessuno.
Perchè dovrebbe essere lui a fare il miracolo?
Facesse il suo chi non l’ha fatto e non lo fa da anni, se la squadra è indegna di certi livelli.
Continuare a giocare con un centrocampo a 2 che prevede Cristante sempre e comunque e’ da rinunciatari e questo ci sta condannando piu degli infortuni in ruoli laterali in cui i sostituti comunque creano quel poco che la squadra riesce a produrre. La Roma ha un centrocampo scarsissimo, punto.
Vorrei scrivere tante cose ma ennesima occasione buttata tristezza incredibile … questo perché semplicemente la rosa non è minimamente all’altezza per quello che tutti vorremmo. Kone, Wesley, Svilar, malen e soule bene, ok Mancini, hermoso e ndicka poi però il resto che dobbiamo dire si impegnano e molto penso a Rensch, celik, cristante ma più di questo non riescono peccato non è colpa loro ma di chi sceglie i giocatori dovrebbe capire che per raggiungere gli obiettivi l’asticella va alzata
La voglia , la grinta , l’impegno non è mancato.
Le assenze , il loro portiere , un po’ di fortuna.
Ma è brutto vedere i movimenti della squadra , non c’è gioco corale , mancano triangolazioni , velocità nel giro palla.
Difensori che stanno e rimangono in attacco
centrocampisti che fanno i difensori
Malen il secondo tempo quasi centrocampista
BOH
secondo tempoavulso,scialbo,di chi non vuole e non ha la capacita di vincere contro un Atalanta rassegnata.Mi chiedo cosa a dato gasperini a questi giocatori.
Forse un h in più?
C’erano 3-4 gol di scarto in nostro favore, Carnesecchi ha fatto 3 parate decisive su Malen e dove non è riuscito ad arrivare è stato salvato dall’incrocio dei pali. Noi per non vincere ed oltretutto essere andati in svantaggio, abbiamo pagato cari alcuni errori anche da parte di Gasperini con la formazione iniziale sbagliata ed i cambi arrivati dopo un’ora di gioco. Erano necessari i 3 punti.
Tuttavia quelle di Wesley, Koné e Dybala sono assenze pesantissime qualora si volesse trovare un alibi in questo periodo. Ad ogni modo l’alibi però è parziale e non deve costituire una totale giustificazione circa risultati non arrivati. La rimonta dei gobbi non ammette scusanti ad esempio, così come le prestazioni nelle trasferte di Udine e Genova oltre ad altre partite perse o pareggiate.
5 a tutti, alla proprietà invece do 3, perseverare con gli errori è diabolico
con questo modulo, avere interpreti sulle fasce come Celik, Rensch e Tsimikas è mortificante.
Quello che serve e’ un esame di coscienza da parte di tutti.
Gasperini, Massara, Ranieri e’ venuto fuori il peggio dei caratteri
Io mi domando ancora se El Aynaoui e Gherardi ( ed ora Angelino e Vaz ) non potevano giocare di piu’
I Balley ed i Saragozza errori di Massara
Ranieri ha sbagliato con le parole
Con Ranieri con questa stessa rosa sarebbe stato possibilissimo il quarto posto
Comunque ora dobbiamo per forza di cose continuare con Gasperini e sperare faccia tesoro di un anno orribile
Ma poi, ciò che ha fatto Celik al 92° è stato imbarazzante, invece di far carambolare il pallone sull’avversario per guadagnare una rimessa laterale in zona d’attacco, ha provato a fare il fenomeno con un colpo di tacco regalando la rimessa dal fondo all’Atalanta. Con certi giocatori non se ne può più.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.