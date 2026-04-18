Palladino: “Pareggio giusto. La Roma è ancora a quattro punti, ce la giocheremo fino alla fine”

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, commenta la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato appena disputato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

È stata una gara combattuta giocata su livelli alti. Esci dall’Olimpico rammaricato per non aver capitalizzato qualcosa in più dopo il vantaggio?

“È stata una bella partita giocata da due squadre che volevano vincere e che hanno giocato con qualità, intensità e coraggio, Sinceramente mi sono divertito, abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci e che avevamo battuto all’andata. Giocare in questo stadio con personalità, qualità, grande spirito, non era facile. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. È stata una bella partita, aperta su entrambi i fronti potevamo andare sul raddoppio, quando eravamo sull’1-0 abbiamo avuto delle occasioni, ma anche la Roma ne ha avute. Ci prendiamo questo punto, penso sia un risultato giusto”.

Avete sciupato l’occasione di avvicinarvi al quinto e sesto posto…

“Sciupato direi di no. Abbiamo recuperato un punto sul Como e siamo rimasti a quattro punti dalla Roma. Noi non molleremo, ce la giocheremo fino alla fine, fino all’ultimo secondo di questo campionato. I giochi sono sempre aperti, adesso i valori vengono fuori. Contro la Juve e contro la Roma abbiamo fatto due grandi prestazioni. Stiamo bene fisicamente, mentalmente stiamo bene, ce la giochiamo con tutti. Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. Ora abbiamo la partita più importante dell’anno per noi che è la semifinale di Coppa Italia, ci teniamo ad arrivare in finale e ce la giocheremo. Poi penseremo al campionato”.

Redazione GR.net