LIVE! Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca El Aynaoui, in attacco conferma per El Shaarawy

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Serata pesantissima all’Olimpico. La Roma affronta l’Atalanta in uno snodo cruciale della corsa Champions, ma lo fa nel pieno di una settimana turbolenta che ha lasciato scorie dentro e fuori Trigoria. Tra tensioni interne e assenze pesanti, i giallorossi sono chiamati a dare risposte sul campo, le uniche che contano davvero.

Segui con noi il live di Roma-Atalanta: aggiornamenti in tempo reale, cronaca, episodi e tutte le emozioni minuto per minuto.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite sopra la Capitale. Tra poco le formazioni ufficiali: nella Roma ballottaggio last minute tra El Aynaoui e Pisilli, recuperato in extremis.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini.
A disp.:

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.
A disp.: –

Arbitro: Matteo Marcenaro
Assistenti: Baccini – Rossi
IV uomo: Sacchi
VAR: Guida
AVAR: Sozza

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

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10 Commenti

  2. Ma insomma la lazie che sta strapazzando il Napoli al Maradona !!!! Quindi non solo questa partita sarà difficile per noi ma lo sarà anche con gli sbiaditi rinvigoriti!! Intanto pensiamo a stasera FRS

  6. Be’ vedete le due panchine se non vi verrebbe da piagne a tutti ! Stasera il fattore casa può essere decisivo ma come rose non c è paragone purtroppo. Dybala,wesley e kone stasera servivano cimeli pane.

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