LIVE! Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca El Aynaoui, in attacco conferma per El Shaarawy

Serata pesantissima all’Olimpico. La Roma affronta l’Atalanta in uno snodo cruciale della corsa Champions, ma lo fa nel pieno di una settimana turbolenta che ha lasciato scorie dentro e fuori Trigoria. Tra tensioni interne e assenze pesanti, i giallorossi sono chiamati a dare risposte sul campo, le uniche che contano davvero.

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IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite sopra la Capitale. Tra poco le formazioni ufficiali: nella Roma ballottaggio last minute tra El Aynaoui e Pisilli, recuperato in extremis.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: –

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

A disp.: –

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Baccini – Rossi

IV uomo: Sacchi

VAR: Guida

AVAR: Sozza

Giallorossi.net – Andrea Fiorini