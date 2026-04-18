LIVE! Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca El Aynaoui, in attacco conferma per El Shaarawy

Serata pesantissima all’Olimpico. La Roma affronta l’Atalanta in uno snodo cruciale della corsa Champions, ma lo fa nel pieno di una settimana turbolenta che ha lasciato scorie dentro e fuori Trigoria. Tra tensioni interne e assenze pesanti, i giallorossi sono chiamati a dare risposte sul campo, le uniche che contano davvero.
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IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite sopra la Capitale. Tra poco le formazioni ufficiali: nella Roma ballottaggio last minute tra El Aynaoui e Pisilli, recuperato in extremis.
ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.
A disp.: –
Arbitro: Matteo Marcenaro
Assistenti: Baccini – Rossi
IV uomo: Sacchi
VAR: Guida
AVAR: Sozza
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Vincere, basta fuffa che conta zero.
Certo toppare ancora una volta la formzione non è da tutti rischia la dodicesima scinfitta.
e come fa a topparla? le scelte sono praticamente obbligate.
Ma insomma la lazie che sta strapazzando il Napoli al Maradona !!!! Quindi non solo questa partita sarà difficile per noi ma lo sarà anche con gli sbiaditi rinvigoriti!! Intanto pensiamo a stasera FRS
Ancora Il Faraone? Ma Venturino e Vaz proprio no?!?
Centrocampo e fasce di medio/basso livello. La vedo, quasi, impossibile
Vaz subito, stasera Gasperini piagne un altra volta …guarda ehhhh
Be’ vedete le due panchine se non vi verrebbe da piagne a tutti ! Stasera il fattore casa può essere decisivo ma come rose non c è paragone purtroppo. Dybala,wesley e kone stasera servivano cimeli pane.
Svilar
Ghilardi Mancini Ndicka
Celik E. Ayanoui Pisilli Angelino
Soule Venturino
Malen
andiamo a distruggere la dea
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.