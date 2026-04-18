Massara: “Gasperini-Ranieri? Normale dialettica, siamo concentrati sul campo. Rinnovi? Dialoghi aperti con tutti e quattro”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Atalanta. Queste le dichiarazioni del ds sulla sfida di campionato in programma allo stadio Olimpico e sul momento di alta tensione tra Gasperini e Ranieri.

MASSARA A SKY SPORT

Si poteva gestire meglio la situazione?

“Siamo tutti concentrati sul campo, siamo assolutamente determinati e vogliosi di concludere bene. C’è un grande obiettivo potenzialmente in palio che passa da partite difficili come quella di questa sera. Ma siamo tutti concentrati sul campionato”.

Ci sono 4 giocatori in scadenza, state lavorando in quale direzione?

“C’è un dialogo aperto con tutti e quattro i giocatori e i loro agenti, valuteremo se ci saranno condizioni e volontà reciproche per proseguire insieme. Sono tutti dialoghi aperti”.

Nella classifica delle prime 7 avete fatto solo 6 punti nei big match. Immaginavi questo gap a inizio stagione?

“Vero, sono mancate vittorie ma mai le prestazioni. Questa squadra ha vinto tanto, questa sera è una nuova opportunità per dimostrare che siamo cresciuti e stiamo crescendo. Se nonostante questo dato oggettivo siamo lì in classifica, qualcosa vorrà dire”.

Cosa avete fatto per cercare di dare tranquillità ed equilibrio alla squadra e all’allenatore?

“La dialettica esiste in tutti i club e noi siamo tutti concentrati, ci sono confronti quotidiani orientati alla crescita della squadra. Siamo tutti focalizzati in questo senso, su questo non c’è nessun tipo di problema”.

MASSARA A DAZN

È stata una settimana lunga e un po’ turbolenta. Come sta la squadra dal punto di vista mentale, considerando anche che i giocatori spesso assorbono tutto quello che succede?

«La squadra è concentrata, è concentrata e determinata sulla partita. Questi giocatori sono un gruppo di giocatori seri che hanno sempre dimostrato la loro capacità di focalizzarsi sul campo e sulle gare. Non è mai mancato il loro contributo in questo senso e quindi siamo molto determinati e consapevoli che la partita di questa sera è molto importante per poter raggiungere un grande obiettivo».

Abbiamo letto e sentito vari punti di vista, anche quello dell’allenatore. Dal punto di vista della direzione sportiva, anche a livello umano ed emotivo, qual è la sua posizione su questa situazione?

«Questa è una situazione di una dialettica normale che esiste in tutte le società e che è esclusivamente protesa a far crescere la squadra, a far crescere il club. Abbiamo tutti un unico obiettivo, quello di costruire una Roma sempre più forte. È iniziato un percorso quest’anno che ci sta dando già delle soddisfazioni e lavoriamo tutti nella direzione di poter costruire qualcosa di sempre maggiormente importante».

Lei oggi rappresenta anche la proprietà: qual è il suo punto di vista sulla vicenda? C’è stato un confronto durante la settimana?

«La proprietà parla con i fatti. Noi abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà che sta facendo grandissimi investimenti e sta supportando il club in tutte le sue componenti per svilupparlo ai massimi livelli. Questa è la cosa più importante: è vicina a tutte le componenti per cercare, come ho detto prima, di costruire qualcosa di grande. Hanno già fatto moltissimo e ancora faranno. Devo dire che è un grande privilegio lavorare con questa proprietà».

Flash sui rinnovi: con questa situazione si è congelato tutto o state andando avanti, anche per quanto riguarda la posizione dell’allenatore?

«C’è un dialogo aperto con tutti i giocatori che sono in scadenza di contratto a giugno, un dialogo aperto con loro e con i loro agenti. Devo dire che la situazione è piuttosto fluida e comunque valuteremo insieme se ci saranno delle condizioni tecniche, economiche e una condivisione per poter proseguire insieme».

Redazione GR.net