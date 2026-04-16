Nuovo scontro Gasp-Ranieri a Trigoria, Massara coinvolto: la ricostruzione

Il clima a Trigoria resta incandescente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, martedì scorso sarebbe andato in scena un nuovo, duro confronto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, alla presenza del direttore sportivo Frederic Massara.

Un faccia a faccia dai toni accesi, con Massara coinvolto direttamente nella discussione, che avrebbe ulteriormente irrigidito i rapporti già compromessi tra le parti. La tensione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe arrivata a un livello tale da spingere lo stesso Ranieri a valutare anche l’ipotesi di dimissioni.

Parallelamente, Gasperini si è mosso per ottenere chiarimenti direttamente dalla proprietà. Il tecnico ha intensificato i contatti con i Friedkin, chiedendo certezze non solo sul presente ma soprattutto sul futuro del progetto. Da parte loro, i proprietari avrebbero ribadito la fiducia nell’allenatore, indicato come punto di riferimento tecnico della Roma. Una presa di posizione che però, al momento, non è stata accompagnata da decisioni operative.

Nel corso dei colloqui, la proprietà avrebbe inoltre sottolineato il ruolo centrale dello stesso Ranieri all’interno del club, contribuendo così a rendere ancora più delicato l’equilibrio interno. Due figure forti, due visioni diverse e una convivenza sempre più complicata.

Il risultato è una Roma sospesa, con tensioni che continuano a salire proprio nel momento più delicato della stagione. E la sensazione è che, senza una scelta chiara, questa situazione non possa reggere ancora a lungo.

Fonte: Gazzetta dello Sport