Lazio, possibile piano criminale per portare via la Lazio a Lotito

La Procura di Roma accende i riflettori sulle contestazioni dei tifosi della Lazio. Secondo quanto emerge, gli inquirenti sono convinti che dietro le proteste contro Claudio Lotito possa esserci una regia esterna con obiettivi ben precisi: destabilizzare il club e favorire un possibile cambio di proprietà. Lo scrive il portale Open.

Per questo è stato aperto un procedimento contro ignoti con accuse pesanti: manipolazione del mercato e atti persecutori nei confronti dello stesso Lotito. I magistrati hanno inoltre chiesto al Senato l’autorizzazione per acquisire i dati di traffico telefonico e telematico delle utenze del presidente biancoceleste, nel tentativo di risalire ai responsabili.

La vicenda è stata illustrata in aula dal senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, relatore nella Giunta delle immunità. La procedura, insolitamente rapida, è stata sollecitata proprio dalla Procura e dallo stesso Lotito, che da tempo denuncia telefonate anonime a contenuto minatorio.

Nel documento si parla apertamente di un possibile “progetto criminoso”: non solo offese e attacchi personali, ma una strategia più ampia per colpire la stabilità economica e finanziaria della S.S. Lazio. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche notizie infondate e presunte trattative per la cessione del club, diffuse con l’obiettivo di far oscillare il titolo in Borsa e indebolire la posizione del presidente.

Non solo. Gli atti includono anche i manifesti affissi a fine febbraio in diverse zone della provincia di Roma e alcune iniziative di protesta davanti alla sede di Forza Italia, ritenute parte di una campagna mirata a colpire Lotito anche sul piano politico.

L’ipotesi degli inquirenti è chiara: una pressione sistematica per costringere il presidente a cedere il controllo della società. Ora l’acquisizione dei tabulati potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per dare un nome a chi, eventualmente, avrebbe orchestrato l’operazione.

Fonte: Open.it