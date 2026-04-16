Lazio, possibile piano criminale per portare via la Lazio a Lotito

La Procura di Roma accende i riflettori sulle contestazioni dei tifosi della Lazio. Secondo quanto emerge, gli inquirenti sono convinti che dietro le proteste contro Claudio Lotito possa esserci una regia esterna con obiettivi ben precisi: destabilizzare il club e favorire un possibile cambio di proprietà. Lo scrive il portale Open.
Per questo è stato aperto un procedimento contro ignoti con accuse pesanti: manipolazione del mercato e atti persecutori nei confronti dello stesso Lotito. I magistrati hanno inoltre chiesto al Senato l’autorizzazione per acquisire i dati di traffico telefonico e telematico delle utenze del presidente biancoceleste, nel tentativo di risalire ai responsabili.
La vicenda è stata illustrata in aula dal senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, relatore nella Giunta delle immunità. La procedura, insolitamente rapida, è stata sollecitata proprio dalla Procura e dallo stesso Lotito, che da tempo denuncia telefonate anonime a contenuto minatorio.
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Nel documento si parla apertamente di un possibile “progetto criminoso”: non solo offese e attacchi personali, ma una strategia più ampia per colpire la stabilità economica e finanziaria della S.S. Lazio. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche notizie infondate e presunte trattative per la cessione del club, diffuse con l’obiettivo di far oscillare il titolo in Borsa e indebolire la posizione del presidente.
Non solo. Gli atti includono anche i manifesti affissi a fine febbraio in diverse zone della provincia di Roma e alcune iniziative di protesta davanti alla sede di Forza Italia, ritenute parte di una campagna mirata a colpire Lotito anche sul piano politico.
L’ipotesi degli inquirenti è chiara: una pressione sistematica per costringere il presidente a cedere il controllo della società. Ora l’acquisizione dei tabulati potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per dare un nome a chi, eventualmente, avrebbe orchestrato l’operazione.
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Fonte: Open.it
Claudione resisti !!!
non vi azzardate a togliere la Lazio a Lotito!
Cose da matti…
Daje Claudio, facci sognare!
mah….ste cose solo a Roma succedono?
in entrambe le sponde intendo. la Roma
società, sembra adagiata su una bomba
che può esplodere da un momento all’altro. gli sbiaditi, stanno molto peggio di noi. non dipenderà mica dal poetico
ponentino romano.
sfr. ❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.