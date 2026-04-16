“ON AIR!” – Ferrazza: “Ranieri andrà via subito, Gasperini a fine stagione”, Rossi: “Se sabato giocherà El Shaarawy sarebbe grave”, Casano: “Friedkin incapaci di scegliere”, Torri: “E’ autolesionismo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La sensazione è che ora Ranieri possa dare le dimissioni. E se va via Ranieri, va via anche Massara, e rimane solo Gasperini. Se così fosse, chi lo sceglie il dg e il ds? Gasperini? E che si sceglie i propri capi? Ma che assurdità…non può essere. A meno che non gli si affidi a Gasp anche il ruolo di manager… Roma-Atalanta? Se sabato sera gioca El Shaarawy titolare è una cosa grave, si andrebbe contro quello che gli avevano detto di fare all’inizio. Far giocare El Shaarawy sarebbe sbagliato proprio come concetto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini è stato preso anche per fare quello che aveva fatto all’Atalanta, ma a un livello superiore perchè in 2-3 anni si voleva arrivare al risultato grosso. Se c’è distanza tra la politica societaria e quella dell’allenatore, significa che la Roma ha sbagliato a prendere Gasperini. La cosa che non capisco è come si siano mancati così tanto, non capisco come sia possibile che quando si sono visti a giugno, uno abbia detto “sole” e l’altro abbia capito “luna“…A me la società sembra coerente, quello che ha cambiato linea mi sembra più l’allenatore. Come finirà? Penso che alla fine terranno Gasperini, mandare via un consulente come Ranieri sarebbe molto più semplice…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La mia sensazione è che i Friedkin stiano rincorrendo la stessa tipologia di programmazione sbagliando sempre le scelte. Cosa vogliono fare i Friedkin di questa Roma? Se il prossimo anno vogliono puntare a vincere lo scudetto, non devi prendere i Vaz, devi fare come il Napoli e prendere quel tipo di giocatori. Come finirà tra Gasperini e Ranieri? Se passano così altri venti giorni sarà l’allenatore ad andarsene, che è quello che i Friedkin sperano, e cioè che uno dei due faccia una mossa perchè non hanno il coraggio né la capacità di scegliere…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Gasperini vede questo percorso in un modo, Ranieri in un altro. Gasperini è un ottimo allenatore ma non veniva da una grande società tale da metterti pressione sul mercato, era una sana via di mezzo. Sono stati fatti degli errori da chi gestisce, ma il percorso che era stato presentato otto mesi fa era chiaro a tutti. Da fuori vedo due persone incompatibili, la società deve scegliere e speriamo che stavolta scelga l’allenatore e che lo assecondi nei suoi desideri, a partire dal ds…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io non credo che Ranieri resterà alla Roma. Credo che abbia fatto un passo indietro, in attesa che dica o faccia qualcosa Friedkin. So che martedì sera c’è stata una super litigata con Gasperini, con insulti molto pesanti, ed è per questo che Ranieri non va più a Trigoria. Io l’addio di Ranieri lo do all’80%…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “E’ passata quasi una settimana e siamo ancora nella stessa condizione. Secondo me Ranieri va via prima, mentre Gasperini si dimetterà a fine stagione. E si riparte da capo. Gasperini è avvelenato. Lui e Ranieri sono uniti dal fatto che non sopportano più come Friedkin gestisce la Roma. Secondo me anche se va via Ranieri, Gasperini non vuole più lavorare con questi…”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A me era stato detto che si stava programmando per il futuro, ora però non so quanto si sia fermato tutto. La frattura viene talmente da lontano che anche nel lavoro quotidiano ha avuto riflessi negativi, bisognava fare prima un passo in più. Purtroppo sia Gasp e Ranieri sono fermi sulle proprie posizioni, e la decisione la dovrebbero prendere i Friedkin, che però scelgono di non decidere…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “I Friedkin in questa vicenda stanno confermando la loro lontananza dal calcio e dalla Roma. Loro non vogliono prendere decisioni, e non prendere decisioni in questo momento è autolesionistico. Sono deluso dalla proprietà: dal giorno dell’esonero di De Rossi per me è molto lontana da quello che è la Roma. Spero che i Friedkin non considerino clienti i tifosi della Roma, almeno questo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini si è lamentato sempre, non è che ogni cosa che dice lui è legge. Ranieri, che è una persona molto riflessiva ed è una vita che sta nel calcio, per arrivare a dire queste cose chissà quante ne avrà mandate giù…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Nella Roma c’è una situazione atipica dove basterebbe un confronto tra adulti per risolvere tutto. Non fa bene né a Gasperini né a Ranieri, ma io penso che sia l’allenatore l’uomo forte in questa situazione…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Bisognerebbe capire cosa è successo per arrivare a questo: Ranieri forse è bravo come allenatore, ma come dirigente non ha fatto quello che pensava di fare. Per Gasperini serve un dirigente che pensi solo a lui ogni giorno, lui è un personaggio particolare in questo senso, e magari la Roma dovrebbe avere un dirigente-dirigente e non un allenatore che si mette a fare il dirigente, anche in là con l’età…”

Redazione Giallorossi.net