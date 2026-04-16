ULTIME DA TRIGORIA – Wesley verso il forfait. Mancini ok, ancora a parte Dybala e Koné

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La Roma torna in campo a Trigoria per preparare la sfida di sabato sera contro l’Atalanta, ma le indicazioni che arrivano dall’allenamento non sono tutte positive. Se da una parte Gianluca Mancini ha lavorato nuovamente in gruppo e si avvia verso una maglia da titolare, dall’altra cresce il pessimismo su Wesley.

Il terzino brasiliano, infatti, non ha preso parte alla seduta con i compagni e al momento va verso il forfait per la gara contro la Dea. Una situazione che resta da monitorare, ma che si complica con il passare delle ore.

Prosegue invece il lavoro personalizzato per Artem Dovbyk, Manu Koné e Paulo Dybala, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici e non pronti per rientrare in gruppo. La preparazione continuerà domani con la seduta pomeridiana di rifinitura, che potrà fornire indicazioni più definitive in vista del match dell’Olimpico.

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Redazione GR.net

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