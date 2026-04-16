Trigoria, nuove tensioni: Gasperini spinge per i rientri, lo staff medico frena

Non si placano le tensioni a Trigoria, dove il clima resta tutt’altro che disteso a pochi giorni dalla sfida contro l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Radio Manà Sport, nella mattinata odierna si sarebbe verificato un nuovo confronto acceso tra lo staff tecnico e quello medico.
Al centro della discussione, ancora una volta, la gestione degli infortunati. Gian Piero Gasperini avrebbe spinto per avere in campo già oggi Wesley, Niccolò Pisilli e Manu Koné, chiedendo la loro partecipazione alla seduta di allenamento con il gruppo.
Di diverso avviso lo staff sanitario giallorosso, che avrebbe invece invitato alla prudenza, preferendo attendere i test programmati per lunedì e valutare con più calma il decorso degli infortuni. Una linea che di fatto escluderebbe i tre dalla gara di sabato contro l’Atalanta.
Una divergenza che conferma le frizioni interne già emerse negli ultimi giorni e che continua ad alimentare un clima di forte tensione all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.
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Fonte: Radio Manà Sport