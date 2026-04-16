FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 16 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasp vuole tenere Dybala, Celik e Pellegrini

Tra prestiti in scadenza e contratti in scadenza, la Roma rischia di perdere fino a otto giocatori a giugno, da Tsimikas e Zaragoza fino a Dybala e Pellegrini. Al momento nessuna trattativa concreta: solo Celik ha avuto contatti, ma resta distanza sull’ingaggio. Gasperini vorrebbe trattenere almeno Pellegrini, Dybala e Celik, ma tutto è fermo. (Il Romanista)

Ore 8:15 – Corsa al biglietto: verso i 60mila con l’Atalanta

La Roma viaggia verso quota 60mila spettatori per la sfida con l’Atalanta, 15ª volta su 16 gare casalinghe sopra questa soglia. Superato anche il milione di tifosi stagionali all’Olimpico, con attesi 62-63mila sabato e il possibile 79° sold out negli ultimi quattro anni. (Corriere dello Sport)

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