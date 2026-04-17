Gasp non molla. Vuole la Champions e sfida Ranieri: in ballo c’è la Roma

Oggi dirà la sua di verità, ribadendo alcuni concetti e magari chiarendo anche alcune cose. Sempre che Gian Piero Gasperini voglia tornarci su, parlare di tutto quello che è successo da venerdì scorso a oggi, nel corso della conferenza stampa in programma – come di consueto – alle 13.30 in quel di Trigoria, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Qualcuno ieri sussurrava anche che l’allenatore della Roma avrebbe potuto non presentarsi di fronte alla solita platea di giornalisti e invece Gasp non si tirerà indietro. Magari avrà anche voglia di chiarire, di togliersi qualche sassolino dalla scarpe, di dire la sua su alcune cose. O, magari, anche solo di replicare a quanto detto da Claudio Ranieri.

Ma a prescindere di come come andrà a finire la sua storia con la Roma, il tecnico giallorosso ha voglia di chiudere la stagione nel migliore dei modi. E queste 6 partite le vuole fare alla grande, un po’ per orgoglio personale e un po’ perché davanti a sé ha ancora un obiettivo importante da poter centrare, quello di riportare la Roma in Champions League dopo un’assenza di ben sette stagioni.

Ecco perché Gasp non vuole sbagliare la sfida di domani sera, quando all’Olimpico arriverà la sua Atalanta, oggi allenata da uno dei suoi allievi, quel Raffaele Palladino che lo ha sempre visto come un «maestro» e che ha avuto alle sue dipendenze prima nella Primavera della Juventus e poi al Genoa. Gasp sa bene che con una vittoria resterebbe in vita il sogno di raggiungere ancora quel quarto posto, ma anche di rilanciare la sua immagine agli occhi dei Friedkin.

Il futuro resta un bivio: il tecnico è stato categorico con la proprietà, mettendo i Friedkin davanti a un netto “o io o lui” riguardo alla permanenza di Ranieri. Per restare, chiede una strategia di mercato diversa: meno scommesse e più profili pronti, criticando implicitamente come sono stati investiti i 100 milioni dell’ultima sessione. Ai Friedkin l’ultima parola.

Fonte: Gazzetta dello Sport