Friedkin prende tempo. E a Trigoria arriva Ed Shipley

A carte coperte, come in una lunga partita a poker. Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini studiano le mosse per il proprio futuro nella Roma, mentre i Friedkin osservano e prendono tempo. La sensazione è quella di una tregua fragile, costruita più sulla necessità che su una reale ricomposizione.

Secondo quanto riportato oggi da Il Tempo, la proprietà continua a mantenere una posizione di equilibrio: da una parte il sostegno a Gasperini, che oggi sarà regolarmente in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta, dall’altra la fiducia mai venuta meno nei confronti di Ranieri, apparso però più defilato e meno presente negli ultimi giorni a Trigoria.

Per gestire la situazione, i Friedkin hanno inviato nella Capitale Ed Shipley, uomo di fiducia del presidente e figura già utilizzata in passato nei momenti più delicati. Il suo compito è chiaro: tenere in piedi una convivenza sempre più complicata tra allenatore e senior advisor, ormai separati in casa.

Nelle ultime ore Shipley ha incontrato entrambe le parti, raccogliendo umori e sensazioni in un clima che resta teso. Lo scontro, infatti, ha superato da tempo il piano professionale, riflettendosi anche nei rapporti personali. Al centro della frattura resta ancora una volta la gestione degli infortunati, tema che ha acceso ulteriormente gli animi. In particolare, il caso Wesley continua a dividere: Gasperini spinge per il rientro immediato, mentre lo staff medico e Ranieri mantengono una linea più prudente.

Un braccio di ferro che fotografa perfettamente lo stato attuale della Roma: divisa, in tensione, e con una leadership ancora tutta da definire.

Fonte: Il Tempo