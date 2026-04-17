Serie A: Roma-Fiorentina si giocherà lunedì 4 maggio alle 20:45

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato. Da programma, la Roma dovrà affrontare la Fiorentina allo Stadio Olimpico: il match è stato fissato lunedì 4 maggio alle 20:45. Di seguito tutte le date e gli orari della giornata.

Trentacinquesima giornata

Venerdì 1 maggio

20:45 | Pisa – Lecce

Sabato 2 maggio

15:00 | Udinese – Torino

18:00 | Como – Napoli

20:45 | Atalanta – Genoa

Domenica 3 maggio

12:30 | Bologna – Cagliari

15:00 | Sassuolo – Milan

18:00 | Juventus – Verona

20:45 | Inter – Parma

Lunedì 4 maggio

18:30 | Cremonese – Lazio

20:45 | Roma – Fiorentina

Redazione GR.net