Serie A: Roma-Fiorentina si giocherà lunedì 4 maggio alle 20:45

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La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari della 35esima giornata del campionato. Da programma, la Roma dovrà affrontare la Fiorentina allo Stadio Olimpico: il match è stato fissato lunedì 4 maggio alle 20:45. Di seguito tutte le date e gli orari della giornata.

Trentacinquesima giornata

Venerdì 1 maggio
20:45 | Pisa – Lecce

Sabato 2 maggio
15:00 | Udinese – Torino
18:00 | Como – Napoli
20:45 | Atalanta – Genoa

Domenica 3 maggio
12:30 | Bologna – Cagliari
15:00 | Sassuolo – Milan
18:00 | Juventus – Verona
20:45 | Inter – Parma

Lunedì 4 maggio
18:30 | Cremonese – Lazio
20:45 | Roma – Fiorentina

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Redazione GR.net

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