Ranieri deluso dai tifosi: niente dimissioni, ma possibile ridimensionamento

La Roma resta sospesa. In bilico tra presente e futuro, tra una corsa Champions ancora tutta da giocare e uno scontro interno che continua a lasciare strascichi pesanti. Il confronto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini è ormai una partita a carte coperte, con entrambi impegnati a far valere le proprie ragioni davanti ai Friedkin.

Nelle ultime settimane i contatti con Houston si sono intensificati e, in questo contesto, la posizione di Gasperini ha acquisito sempre più centralità. Un elemento che, insieme alle frizioni quotidiane, avrebbe spinto Ranieri all’uscita pubblica prima di Roma-Pisa: uno strappo profondo, difficilmente ricucibile. Da quel momento, il senior advisor ha scelto un profilo più defilato, fino a non presentarsi a Trigoria negli ultimi giorni.

Nonostante l’amarezza – anche per un sostegno percepito come non totale da parte della piazza – Ranieri non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Le sue argomentazioni, condivise in parte anche dalla proprietà (non nei modi e nei toni), affondano le radici in una visione costruita nel tempo, rafforzata dalla fiducia ricevuta dai Friedkin circa un anno e mezzo fa. Sullo sfondo resta comunque l’ipotesi di un ridimensionamento del suo ruolo, con una posizione più esterna e rappresentativa.

Fonte: Il Tempo