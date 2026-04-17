“ON AIR!” – Lo Monaco: “Ranieri ha voluto il braccio di ferro pubblico, una follia”, Rossi: “Friedkin incapaci di gestire la Roma, la colpa è loro”, Torri: “Il tutti contro tutti avrà effetti sulla squadra”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il problema è che Gasperini e Ranieri vanno gestiti. L’allenatore quando era all’Atalanta non si è mai parlato con D’Amico e Sartori per nove anni. Non si salutavano manco, le poche volte che si incrociavano si sentivano le urla fuori da Zingonia. La differenza è che arrivavano i Percassi, padre e figlio, che gestivano Gasperini, con una pizzetta a destra e una a sinistra lo rimettevano a posto. Alla Roma manca questa cosa qua. Ma sapete perchè manca? Perchè i Friedkin non lo sanno fare. (…) La critica qua va rivolta solo alla proprietà, che è totalmente incapace di gestire una società di calcio in una maniera consona…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Rinnovi ancora in bilico? Vediamo il bicchiere mezzo pieno di questa storia: già il fatto che non hai rinnovato a vita i contratti di Mancini e Cristante a me sembra una buona operazione, poi deciderai a giugno se vendere e rinnovare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma non riesce a garantire a nessun allenatore una squadra non dico di campioni, perchè sennò vi spaventate, ma almeno fatta di calciatori adatti al proprio modo di giocare. Mourinho aveva messo il focus sui centrocampisti, e non glieli hanno portati. Ora arriva Gasperini che ti aveva chiesto le punte, e non gliene hanno prese manco una ad eccezione di Malen. Ranieri si trova in mezzo a questa storia, firmando per Friedkin ci rimette. Lui è garante dei Friedkin, non nostro. Lo frega di aver parlato di grandi ambizioni, ora si è incartato in questo. Gasp è feroce, è uno che non guarda in faccia a nessuno ed è quello che serve alla Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Qualcuno paventa che Ranieri possa fare un passo di lato, una soluzione potrebbe essere restare nel club con un ruolo più esterno, sono voci che girano. Di fatto però dopo quelle parole non è successo niente: Gasperini vuole una decisione, ma ha intenzione di finire la stagione sulla panchina della Roma. La conferenza stampa? Mi aspetto una cosa tranquilla, non penso sia per alzare i toni, altrimenti non l’avrebbe fatta…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La squadra non può essere immune dal clima che si respira dentro Trigoria, perchè ormai la situazione è sotto la luce del sole. La Roma è una polveriera, e Gasperini ora non si fida più dello staff medico. C’è un caos totale, un tutti contro tutti che avrà dei riverberi molto forti sulla squadra: ma secondo voi dentro lo spogliatoio non si parla di questa cosa? Di questa frattura si sapeva da mesi…continuiamo così, facciamoci del male…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se Ranieri, da consulente della proprietà, ritiene che Gasperini non stia ai patti perchè gli hanno detto delle cose e ne fa altre, va da Friedkin e gli dice: “L’allenatore va mandato via, oppure vado via io perchè non mi ascoltate”. Ma non va davanti alle telecamere a parlare male dell’allenatore, questa è una cosa intollerabile per quanto mi riguarda. Perchè lo ha fatto? Il perchè è chiaro…perchè vuole fare il braccio di ferro pubblico con Gasperini per vedere chi è più forte. Ed è una follia. Così come sarebbe una follia se oggi Gasperini si mettesse a parlare male di Ranieri, io spero non lo faccia, mi deluderebbe molto se lo facesse. Si può fare una battuta, come faceva Mouringho. Ma non puoi andare a dire quelle cose prima di una partita, dicendo che l’allenatore è scarso. Perchè hai parlato di quarta scelta, tra un po’ aggiungeva che non sapevano più chi prendere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi aspetto niente di nuovo dalla Roma, spero che la squadra trovi le energie per la partita. Mi auguro che la questione tra Gasperini e Ranieri venga messa da parte. Ogni partita è quella della svolta e si parla solo delle vicende extra campo, prendessero una decisione…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma arriva male alla partita contro l’Atalanta. Tutto le polemiche non fanno bene alla squadra. I Friekdin hanno una grossa responsabilità, non hanno saputo costruire una società in grado di gestire un’avventura calcistica. Ranieri doveva essere il punto di riferimento della parte tecnica e così non è stato…”

Redazione Giallorossi.net