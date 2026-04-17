Calciomercato, Roma su Aseko: il talento del Bayern è nel mirino di Massara

La Roma guarda al futuro e mette nel mirino un giovane profilo per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da sport.sky.de, il club giallorosso è interessato a Noel Aseko, classe 2005 di proprietà del Bayern Monaco e attualmente in prestito all’Hannover 96.

Il ventenne si è messo in luce in Zweite Bundesliga, dove ha collezionato 28 presenze impreziosite da 3 gol e 6 assist, diventando un punto fermo della formazione tedesca. Numeri che non sono passati inosservati, tanto che il Bayern ha già deciso di riportarlo a casa esercitando l’opzione di controriscatto.

Aseko svolgerà la preparazione estiva sotto la guida di Vincent Kompany, ma il suo futuro resta aperto. La Roma si è mossa concretamente, chiedendo informazioni al club bavarese, ma la concorrenza è folta: sulle sue tracce ci sono anche Brighton e Aston Villa, mentre in Germania l’interesse più forte arriva dall’Eintracht Francoforte.

La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. Un investimento importante per un profilo giovane e in crescita, che potrebbe rientrare nella strategia della Roma per costruire una rosa più dinamica e funzionale alle idee di Gasperini.

Fonte: Sky Sport DE