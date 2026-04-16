Mistero Ranieri: non si presenta a Trigoria, può dimettersi

La Roma si sveglia nel pieno di una nuova tempesta. Il Corriere dello Sport apre con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: “Mistero Ranieri”. Il senior advisor Claudio Ranieri non si è presentato a Trigoria, certificando una frattura ormai totale con Gian Piero Gasperini.

L’assenza al Fulvio Bernardini non è un dettaglio, ma un segnale forte. Il rapporto tra i due è ai minimi termini da giorni, ma ora il tema si sposta sul futuro. Secondo il quotidiano, infatti, Ranieri starebbe seriamente valutando le dimissioni, dopo essersi isolato per riflettere sul proprio ruolo all’interno del club.

La convivenza con Gasperini appare ormai impossibile, e il tentativo della proprietà di ricucire lo strappo non ha prodotto effetti concreti. I ìFriedkin restano alla finestra, ma lo scenario più probabile, al momento, è quello di un passo indietro dello stesso Ranieri.

Un’eventualità che aprirebbe a nuovi scenari dirigenziali e tecnici, ma che soprattutto conferma un dato: la Roma è spaccata. E senza una direzione chiara, anche il finale di stagione rischia di trasformarsi in una corsa ad ostacoli.

Fonte: Corriere dello Sport