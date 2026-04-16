Friedkin in arrivo a Roma? Slot prenotato a Ciampino

La Roma resta appesa alle decisioni della proprietà, e nelle ultime ore si accende una nuova pista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli occhi sono puntati sui voli diretti nella Capitale: a Ciampino sarebbe stato prenotato uno slot riconducibile ai Friedkin, valido per ieri e oggi.

Un indizio che potrebbe preludere a un arrivo imminente a Roma, anche se non sarebbe la prima volta che la proprietà blocca degli slot senza poi utilizzarli. Stavolta però il contesto è diverso: la frattura interna tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini ha raggiunto livelli tali da richiedere un intervento diretto.

L’eventuale presenza dei Friedkin a Trigoria potrebbe rappresentare il momento della verità. Due le strade: tentare un’ultima mediazione per ricomporre lo strappo oppure imprimere una svolta netta, prendendo decisioni definitive sul futuro dell’area tecnica.

Dopo giorni di silenzi e rinvii, il club ha bisogno di una direzione chiara. E se davvero i Friedkin dovessero atterrare a Roma, difficilmente sarà solo per una visita di cortesia. Qui c’è da rimettere insieme i cocci. O decidere chi resta e chi no.

Fonte: Gazzetta dello Sport