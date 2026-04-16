Friedkin sceglie di non scegliere: Roma sospesa, clima surreale verso l’Atalanta

A Trigoria si vive una situazione sospesa, quasi irreale. La scelta dei Dan Friedkin è chiara: non decidere, almeno per ora. Gli schieramenti a Trigoria sono ben chiari: da una parte il superconsulente e i suoi uomini di fiducia nello staff sanitario e tecnico, dall’altra il tecnico e il suo team, un gruppo interno ed esterno al club. Si continuerà così fino alla fine della stagione, senza appianare o risolvere i problemi. Al massimo lasciando che i nodi si sciolgano da soli

Dopo le parole di Claudio Ranieri, che hanno di fatto messo in discussione la posizione di Gian Piero Gasperini, la proprietà ha optato per rinviare ogni valutazione a fine stagione. Una linea attendista che però lascia irrisolta una questione esplosiva.

Il dubbio è inevitabile: a chi giova questa attesa? Come si può preparare al meglio una sfida cruciale come quella contro l’Atalanta in un contesto in cui manca unità di intenti? Non solo tra dirigenza e allenatore, ma anche all’interno dello staff, con divergenze evidenti persino sulla gestione degli infortunati.

Giocatori che spingono per rientrare, medici che frenano, scadenze che mal si incastrano con un calendario che non aspetta. Il tutto mentre Gasperini vive una tensione costante, alimentata da una situazione che resta senza una direzione chiara.

Il presidente continua a prendere tempo, confermando formalmente la fiducia al tecnico. Ma il pensiero espresso da Ranieri, seppur non condiviso pubblicamente, non sembra poi così distante da quanto filtra da Trigoria. Il risultato è un equilibrio precario, dove si prova a tenere insieme tutto e il contrario di tutto. Una scelta che, nel breve periodo, rischia di pesare. Perché con l’Atalanta alle porte, la Roma avrebbe bisogno di certezze. E invece naviga a vista.

Fonti: Il Romanista / La Repubblica