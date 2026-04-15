FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 15 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Lega-IMG: la Roma può incassare fino a 20 milioni

L’assemblea di Lega ha approvato a maggioranza una transazione da 300 milioni con IMG dopo anni di contenzioso sui diritti esteri (2008-2018). Diciassette club, tra cui la Roma, spingono per proseguire: possibile incasso tra 15 e 20 milioni a testa, risorse preziose per Fair Play Finanziario e plusvalenze entro il 30 giugno. (Il Tempo)

Ore 8:45 – Soulè compie 23 anni, gli auguri della Roma

Matias Soulè compie oggi 23 anni. Il club giallorosso ha voluto fare gli auguri al calciatore per il suo compleanno con un post sui social.

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