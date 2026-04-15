ULTIME DA TRIGORIA – Mancini recupera, Wesley ancora out

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Prosegue la preparazione della Roma in vista del big match contro l’Atalanta, in programma sabato alle 20:45 all’Olimpico. Buone notizie arrivano da Gianluca Mancini: dopo il rientro parziale di ieri, oggi il difensore ha svolto l’intera seduta in gruppo e va verso una maglia da titolare.

Situazione diversa invece per Wesley, che anche questa mattina ha lavorato a parte. Il terzino brasiliano è sempre più vicino al forfait, con la giornata di domani che sarà decisiva per capire se esistano margini di recupero.

Ancora indisponibili Niccolò Pisilli, alle prese con terapie dopo la distorsione alla caviglia, oltre a Manu Koné, Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, tutti ancora fuori dal lavoro con il gruppo.

Nessuna preoccupazione, invece, per Mario Hermoso: l’assenza odierna è legata a una semplice gestione dei carichi. Il difensore è atteso regolarmente in gruppo già dalla seduta di domani.

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Redazione GR.net

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