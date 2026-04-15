Calciomercato Roma, Moretto: “Gasperini verso la conferma, Giuntoli stimato dai Friedkin” – VIDEO!

A Trigoria il futuro si gioca su più tavoli. Non solo quello della panchina, ma anche – e forse soprattutto – quello della direzione sportiva. Le ultime indicazioni arrivano da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione interna alla Roma.
Secondo quanto riferito dal giornalista, Gian Piero Gasperini viaggia verso la conferma da parte della proprietà. Un segnale legato non solo ai risultati, ma anche al peso del contratto firmato meno di un anno fa e alla volontà dei Dan Friedkin di individuare nel tecnico piemontese una guida stabile su cui costruire un progetto tecnico di medio-lungo periodo.
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Uno scenario che inevitabilmente avrebbe ripercussioni anche sull’assetto dirigenziale. Con Frederic Massara in bilico, prende quota il nome di Cristiano Giuntoli. Sempre secondo Moretto, i Friedkin nutrono grande stima nei confronti dell’ex Napoli. Per Giuntoli però si stanno aprendo anche le porte dell’estero, col Marsiglia come pista alternativa.
Al momento non si registrano contatti ufficiali tra le parti, ma la candidatura è concreta e destinata a prendere corpo nel caso in cui la proprietà decidesse di intervenire sulla direzione sportiva. Le prossime ore potrebbero essere decisive.
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Redazione GR.net
Blindate Gasp e dategli giocatori forti. Basta mezze pippe.
30 giocatori comprati.
4 boni.
Godo, Forza Roma.
Argh …. è bastato un attimo che uscisse il nome di Giuntoli, che già ci sono i concorrenti per il suo ingaggio. Fino adesso non se lo filava nessuno. Ammericani, attenzione ⚠️ ⚠️ ai trappoloni, che già ne avete subiti tanti. La gestione manageriale all’americana, in Italia non tanto funziona. Prima di rinunciare al contributo di Ranieri, vero tifoso della Roma, ci penserei bene
Sembra che esista solo Giuntoli..
È la soluzione più logica perché ogni anno non si può cambiare il tecnico.
magari
lo scrivo da giorni…… magari fosse!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.