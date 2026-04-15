Roma-Atalanta: arbitra Marcenaro, Guida al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 33esima giornata di Serie A. La Roma si appresta ad ospitare allo Stadio Olimpico l’Atalanta, in una sfida decisiva per non scendere dal treno per la corsa alla Champions League.

Il match, in programma sabato sera, sarà affidato all’arbitro Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà Guida, mentre l’AVAR sarà Sozza. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

SASSUOLO – COMO   Venerdì 17/04 h. 18.30

FOURNEAU

BARONE – MONACO

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       GIUA

 

INTER – CAGLIARI    Venerdì 17/04 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      BONACINA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       DI BELLO

 

UDINESE – PARMA    Sabato 18/04 h. 15.00

DI MARCO

PERROTTI – BIFFI

IV:       RAPUANO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:        DI PAOLO

 

NAPOLI – LAZIO     Sabato 18/04 h. 18.00

ZUFFERLI (foto)

LO CICERO – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

ROMA – ATALANTA    Sabato 18/04 h. 20.45

MARCENARO

BACCINI – ROSSI C.

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     GUIDA

AVAR:     SOZZA

 

CREMONESE – TORINO     h. 12.30

FABBRI

PERETTI – TRINCHIERI

IV:     ARENA

VAR:     LA PENNA

AVAR:      DOVERI

 

H. VERONA – MILAN     h. 15.00

CHIFFI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV:       MASSIMI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     GARIGLIO

 

PISA – GENOA    h. 18.00

CREZZINI

PALERMO – MINIUTTI

IV:     COLOMBO

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       MASSA

 

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:       PERENZONI

VAR:      MARINI

AVAR:      GUIDA

 

LECCE – FIORENTINA    Lunedì 20/04 h. 20.45

MARESCA

COLAROSSI – DEI GIUDICI

IV:     PERRI

VAR:     DOVERI

AVAR:      CAMPLONE

