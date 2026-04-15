Roma-Atalanta: arbitra Marcenaro, Guida al VAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 33esima giornata di Serie A. La Roma si appresta ad ospitare allo Stadio Olimpico l’Atalanta, in una sfida decisiva per non scendere dal treno per la corsa alla Champions League.
Il match, in programma sabato sera, sarà affidato all’arbitro Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà Guida, mentre l’AVAR sarà Sozza. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
SASSUOLO – COMO Venerdì 17/04 h. 18.30
FOURNEAU
BARONE – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
INTER – CAGLIARI Venerdì 17/04 h. 20.45
MARCHETTI
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: BONACINA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
UDINESE – PARMA Sabato 18/04 h. 15.00
DI MARCO
PERROTTI – BIFFI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
NAPOLI – LAZIO Sabato 18/04 h. 18.00
ZUFFERLI (foto)
LO CICERO – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – ATALANTA Sabato 18/04 h. 20.45
MARCENARO
BACCINI – ROSSI C.
IV: SACCHI J.L.
VAR: GUIDA
AVAR: SOZZA
CREMONESE – TORINO h. 12.30
FABBRI
PERETTI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: LA PENNA
AVAR: DOVERI
H. VERONA – MILAN h. 15.00
CHIFFI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: MASSIMI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PISA – GENOA h. 18.00
CREZZINI
PALERMO – MINIUTTI
IV: COLOMBO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MASSA
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERENZONI
VAR: MARINI
AVAR: GUIDA
LECCE – FIORENTINA Lunedì 20/04 h. 20.45
MARESCA
COLAROSSI – DEI GIUDICI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: CAMPLONE
