Emergenza totale per l’Atalanta: Gasp si aggrappa alle seconde linee

La Roma arriva alla sfida contro l’Atalanta nel momento più complicato della stagione. Tra infortuni, tensioni interne e polemiche, Gian Piero Gasperini è costretto a pescare a piene mani dalle seconde linee.

Ci sarà spazio per chi finora si è visto poco: da Venturino a Vaz, passando per Zaragoza e Stephan El Shaarawy. In mezzo al campo toccherà ancora a El Aynaoui, tra i più utilizzati nel gruppo delle alternative, soprattutto nella prima parte di stagione e in Europa League.

L’emergenza è certificata dallo sconfinato elenco degli assenti, quasi tutti pesanti: fuori Manu Koné, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Artem Dovbyk, mentre resta in forte dubbio Niccolò Pisilli. Il caso più delicato riguarda Wesley: il terzino continua ad allenarsi a parte e lo staff medico invita alla prudenza, ma Gasperini spinge per un recupero last minute. Una divergenza che si inserisce in un rapporto già teso con l’area sanitaria, dopo le gestioni di Ferguson, Dovbyk e Dybala.

Qualche segnale positivo arriva invece da Gianluca Mancini, pienamente recuperato e pronto a guidare la difesa. Gestione dei carichi, invece, per Mario Hermoso, che resta comunque in corsa per una maglia.

La probabile formazione anti-Atalanta vede Mile Svilar tra i pali; linea difensiva con Mancini, Ndicka e Hermoso; sulle fasce Celik e Rensch; in mezzo El Aynaoui e Cristante; davanti Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen. Una Roma in emergenza, costretta a stringere i denti e a trovare risposte dove finora se ne sono viste poche. Perché, in questo momento, non c’è più scelta: serve tutto quello che c’è.

Fonte: Il Messaggero