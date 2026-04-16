Emergenza totale per l’Atalanta: Gasp si aggrappa alle seconde linee

La Roma arriva alla sfida contro l’Atalanta nel momento più complicato della stagione. Tra infortuni, tensioni interne e polemiche, Gian Piero Gasperini è costretto a pescare a piene mani dalle seconde linee.
Ci sarà spazio per chi finora si è visto poco: da Venturino a Vaz, passando per Zaragoza e Stephan El Shaarawy. In mezzo al campo toccherà ancora a El Aynaoui, tra i più utilizzati nel gruppo delle alternative, soprattutto nella prima parte di stagione e in Europa League.
L’emergenza è certificata dallo sconfinato elenco degli assenti, quasi tutti pesanti: fuori Manu Koné, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Artem Dovbyk, mentre resta in forte dubbio Niccolò Pisilli. Il caso più delicato riguarda Wesley: il terzino continua ad allenarsi a parte e lo staff medico invita alla prudenza, ma Gasperini spinge per un recupero last minute. Una divergenza che si inserisce in un rapporto già teso con l’area sanitaria, dopo le gestioni di Ferguson, Dovbyk e Dybala.
Qualche segnale positivo arriva invece da Gianluca Mancini, pienamente recuperato e pronto a guidare la difesa. Gestione dei carichi, invece, per Mario Hermoso, che resta comunque in corsa per una maglia.
La probabile formazione anti-Atalanta vede Mile Svilar tra i pali; linea difensiva con Mancini, Ndicka e Hermoso; sulle fasce Celik e Rensch; in mezzo El Aynaoui e Cristante; davanti Soulé ed El Shaarawy a supporto di Malen. Una Roma in emergenza, costretta a stringere i denti e a trovare risposte dove finora se ne sono viste poche. Perché, in questo momento, non c’è più scelta: serve tutto quello che c’è.
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Fonte: Il Messaggero
sarebbe bello rivedere angelino da 1 minuto, davanti Vaz accanto a Malen.
❤️🧡💛
In una stagione lunga e con più competizioni sono cose normali, succedono ovonque.
I professionisti del settore e mi riferisco nello specifico all’area tecnica avrebbero dovuto tenerne conto.
Invece hanno “costruito” e consegnato al tecnico una rosa corta e debilitata..
Le tanto “vituperate” lamentele del mister, sono la giusta conseguenza..
La formazione ipotizzata, e probabilisticamente vicina all’unica possibile (con minime varianti, tra cui includerei Vaz), dura un tempo. La difficoltà sta nell’ipotizzare le possibili sostituzioni e la opportunità/timing delle stesse a seconda del risultato in corso di partita.
C’è da sentirsi molto in alto mare…e con un nocchiere, diciamo, eccentrico
…mi interessa sapere con quale formazione e come caricare la squadra per una partita così importante…invece la maggior parte dei scribacchini si concentrano sulla fuffa…Forza Roma c’è in palio l’ Europa!!!
Ziolowsky, Ghirardi, Venturino e Vaz non farebbero sicuramente peggio delle “prime linee secondo Gasperini”.
medici da allontanare in blocco
Non si tratta di essere campisti,schierarsi , ma oggettivamente 3 competizioni,l ennesima rosa ,di buoni qualcuno.ottimo nei titolari,ma nella panchina abbonda la mediocrita’,problema ormai atavico cambi Ds ,allenatore ma il risultato semore lo stesso., unici responsabili I texani
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.