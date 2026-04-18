FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 18 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Pisilli recupera e insidia El Aynaoui

Sfida decisiva contro l’Atalanta con tanti assenti: out Koné, Dybala, Dovbyk, Pellegrini, Ferguson e Wesley (caso con lo staff medico), mentre rientra Mancini. Pisilli ha superato il test e può anche partire titolare, in ballottaggio con El Aynaoui. Davanti Malen, già a 10 gol, a caccia di un record tra gli acquisti invernali. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Roma, 11mila euro a partita per la viabilità

Accordo tra Roma e Campidoglio: il club pagherà circa 11mila euro a gara per i servizi della polizia locale intorno all’Olimpico. La convenzione, valida 10 anni, chiude una lunga disputa e prevede meno vigili su un’area ridotta. Costo annuo stimato tra 200mila e 330mila euro. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

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