Lazio, Polymarket come main sponsor: si scommette su guerra e ritorno di Gesù, in Italia è illegale

La Lazio ha ufficializzato il nuovo Main Sponsor: si tratta di Polymarket, piattaforma online statunitense con cui i biancocelesti hanno siglato un accordo pluriennale fino al 2028.
L’intesa, dal valore complessivo superiore ai 22 milioni di dollari (bonus inclusi), avrà effetto immediato: il logo del brand debutterà già sulle maglie nella sfida contro il Napoli. Oltre alla visibilità come sponsor principale, Polymarket sarà anche “Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner” del club.
Una scelta che però non passa inosservata. Polymarket è infatti una piattaforma che consente di “scommettere” su eventi di ogni tipo – non solo sportivi, ma anche geopolitici o sociali (dalle guerre, agli eventi catastrofici, fino al ritorno di Gesù) – ed è stata più volte al centro di dibattiti etici. In Italia, inoltre, il servizio risulta attualmente illegale.
Un accordo economicamente rilevante ma destinato a far discutere. Come spesso accade quando calcio, tecnologia e confini regolamentari si incrociano.
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Redazione GR.net