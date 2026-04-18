Roma-Atalanta: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Atalanta, giornata numero 33 di Serie A: in elenco non figura Wesley, c’è invece Pisilli. Ecco tutti i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
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Redazione GR.net
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