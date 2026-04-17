Roma, i Friedkin pronti a uscire allo scoperto: a breve possibile intervento

Il silenzio potrebbe finire a breve. Dopo giorni di tensione altissima a Trigoria, Dan e Ryan Friedkin valutano un intervento pubblico per fare chiarezza su una situazione ormai fuori controllo.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, i contatti separati con Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non hanno prodotto l’effetto sperato: la frattura tra il senior advisor e l’allenatore resta profonda e, al momento, non sembrano esserci margini concreti per una ricomposizione.

Un quadro che spinge la proprietà a riflettere su una presa di posizione, anche pubblica, nonostante la linea storica dei Friedkin sia sempre stata quella del basso profilo. Ma quando il livello della tensione supera la soglia di guardia, le logiche dei management americani portano spesso a decisioni rapide e nette.

E questa potrebbe essere una di quelle situazioni. Perché la convivenza tra Ranieri e Gasperini appare sempre più difficile, se non addirittura impossibile da prolungare. E anche l’ipotesi di continuare nel silenzio non sembra più sostenibile.

Sul tavolo, quindi, resta una scelta da prendere in tempi brevi. Anche perché all’orizzonte c’è Roma-Atalanta, snodo cruciale nella corsa Champions, e il risultato della sfida potrebbe incidere sulla tempistica della resa dei conti.

Fonte: Adnkronos