Serie A, il Como cade ancora: il Sassuolo vince 2 a 1

Il Sassuolo supera 2-1 il Como e riapre i giochi in zona alta della classifica. Decidono il match le reti di Cristian Volpato e Nzola, entrambe arrivate nel finale di primo tempo.
Prima dell’intervallo, però, il Como aveva provato a rientrare in partita con il gol di Nico Paz, a segno nei minuti di recupero. Una rete che aveva riaperto momentaneamente i giochi, senza però cambiare l’esito della sfida.
Nella ripresa il risultato non cambia: il Sassuolo gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti importanti, mentre il Como incassa la seconda sconfitta consecutiva, restando fermo a quota 58 punti.
Un passo falso che può pesare, perché ora la Roma ha l’occasione di operare il sorpasso già nella giornata di domani. Un assist inatteso, in un momento della stagione in cui ogni punto può fare la differenza.
Redazione GR.net
Ecco a voi er fenomeno Fabregas. Me tengo er Gaspero. Bonanotte!
Speriamo la roma vinca domani ma penso che sia tutto apparecchiato x la rubbentus
Domani sputate sangue e raddrizzamo sta stagione!!! SFR
Andiamoci a prendere questo quarto posto
È finita la favola del Como.
La cosa piu’ chiara di queste ultime giornate e’ che il problema non e’ il Como e, probabilmente, nemmeno la Juventus (che alla fine perdera’ partite anche lei).
Il problema piu’ grosso siamo noi. Quanto grosso si capira’ dopo la partita con l’Atalanta.
È finita la favola del Como..
Forza Forza Forza….a piccoli passettino (la guerra è riuscita)!
Vabbè, iniziano ad oliare il percorso della rubentus. Tutto secondo i programmi.
Posso dire che mi aspettavo questo “braccino” del Como?!
La gioventù ha anche il suo rovescio della medaglia e così come si adducono i meriti a Fabregas va fatto lo stesso nei demeriti: gli sta dando una certa presunzione!
E la sta pagando a caro prezzo…..
Mi rode vadano in Champions i ladri!
E vorrei una volta di più vincere contro l’Atalanta, sia mai non succeda l’incredibile: che l’Atalanta fermi la juve (appena dopo Milan-Juve…) e dia “un’altra soddisfazione al Gasp”!
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.