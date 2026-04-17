FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 17 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Dybala, buone notizie dai controlli

Le notizie positive giungono da Paulo Dybala, che all’inizio della scorsa settimana aveva effettuato una visita di controllo a Villa Stuart, dove si era operato al menisco il 6 marzo. Il recupero della Joya sta procedendo senza intoppi e nei prossimi giorni è previso il ritorno in gruppo, con l’obiettivo di tornare a disposizione per Bologna-Roma. (Il Tempo)

Ore 9:15 – Di Livio: “Errore portare la disputa in piazza”

Di Livio analizza il caso Ranieri-Gasperini: “Totti ha detto una cosa giusta, serve rispetto per la gente e per la società”. Poi critica i tempi: “Forse Ranieri poteva evitare di parlare prima di una partita, meglio un confronto privato”. Sul clima: “L’errore è stato portare la disputa in piazza: dentro Trigoria può succedere di tutto, ma poi si risolve”. Infine l’appello: “L’orgoglio va messo da parte, si arrivi a fine stagione per il bene del gruppo”. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Roma in emergenza: Pisilli ci prova

Roma ancora in difficoltà verso l’Atalanta: Pisilli svolgerà un test questa mattina dopo la distorsione alla caviglia, ma il recupero è complicato. Poche speranze anche per Wesley, fermo da fine marzo e al centro di tensioni tra Gasperini e staff medico. Buone notizie invece per Mancini, che torna a disposizione. (Gazzetta dello Sport)

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