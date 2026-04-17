Roma-Atalanta: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna all’Olimpico per una sfida delicata e pesante in chiave europea. Sabato 18 aprile 2026 alle 20:45, i giallorossi ospitano la Atalanta nella 32ª giornata di Serie A, in uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla Champions.

La squadra di Gasperini, reduce dalla vittoria sul Pisa, cerca continuità contro un avversario diretto, mentre l’Atalanta arriva a Roma con poche chance di agguantare il quarto posto: questo può essere l’ultimo treno per i bergamaschi per l’Europa che conta.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini conferma il 3-4-2-1, ma l’infermeria piena continua a pesare. Davanti a Svilar, la difesa sarà guidata da Mancini, rientrato, insieme a Ndicka e uno tra Ghilardi e Hermoso. Sugli esterni Celik e Rensch, con Wesley che resta in forte dubbio. In mezzo Cristante sarà affiancato da El Aynaoui, mentre Pisilli spera di entrare tra i convocati. Sulla trequarti Soulé agirà insieme a El Shaarawy, avanti su Zaragoza, alle spalle di Malen. Out Konè, Pellegrini, Dybala, Dovbyk e Ferguson. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.

QUI ATALANTA – Palladino risponde con il 3-4-2-1. In porta Carnesecchi, protetto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sugli esterni Zappacosta e Bernasconi, con De Roon ed Ederson in mediana. Sulla trequarti spazio a De Ketelaere e Zalewski (in alternativa Raspadori), alle spalle della punta Scamacca, favorito nel ballottaggio con Krstovic. Assenti Hien e Sulemana, nessuno squalificato.

Dove vederla in TV

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile su smart TV, Sky Q tramite canale dedicato e in streaming su smartphone, tablet e PC tramite app e sito ufficiale.

Quote e pronostico

I bookmaker indicano una sfida estremamente equilibrata. La vittoria della Roma è quotata intorno a 2.40-2.50, il pareggio tra 3.20 e 3.30, mentre il successo dell’Atalanta oscilla tra 2.85 e 3.00.

Le probabilità sono molto ravvicinate, segno di un match aperto e senza un vero favorito. Le analisi prevedono una gara con gol da entrambe le parti (Goal Sì favorito), e il risultato più probabile è l’1-1, seguito da possibili alternative come 2-1 Roma o 1-2 Atalanta.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Baccini – Rossi

IV uomo: Sacchi

VAR: Guida

AVAR: Sozza

Giallorossi.net – G. Pinoli