L’utopia di Friedkin: avanti con Gasp-Ranieri-Massara anche l’anno prossimo

In quel microcosmo tutto suo che è la Roma, succede anche questo: un senior advisor che parla di “quarta scelta” riferendosi all’allenatore. E lo stesso allenatore che risponde parlando di “teatrino” e chiarendo di non voler “scendere al livello di altri”. Tradotto: le crepe sono profonde. Eppure, incredibilmente, la proprietà continua a credere che si possano richiudere.
Al 20 aprile, l’idea utopistica dei Friedkin resta quella di ricucire. Tenere insieme tutto e tutti: Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini e Ricky Massara. Un progetto che, più che ambizioso, oggi sembra quasi utopistico. Ma è la linea scelta, almeno per ora. Da qui le rassicurazioni private a entrambe le parti, le “protezioni” mediatiche (anche evitando esposizioni pubbliche troppo dirette) e il lavoro diplomatico affidato a Ed Shipley, uomo di fiducia della proprietà, chiamato a tenere in piedi un equilibrio sempre più fragile.
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Da una parte c’è Gasperini, 68 anni e la sensazione di non poter più aspettare: vuole vincere, e vuole farlo subito, alle sue condizioni. Dall’altra Ranieri, che con quelle dichiarazioni forti – nei modi e nei tempi – avrebbe voluto lanciare un messaggio più interno che esterno: “Siamo tutti sulla stessa barca”.
In mezzo, la società. Che non ha ancora avviato una vera riunione di mercato per pianificare il futuro, ma che nel frattempo si muove già seguendo le idee tattiche dell’allenatore attuale.
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Fonte: Corriere della Sera
il Silenzio è soprattutto i “Tentennamenti” generano le mostruosità mediatiche, non celo meritiamo noi tifosi
Non succederà. Ranieri e Gasperini non lavoreranno più insieme. A meno di miracoli, ovvero che due uomini anziani, mettano da parte l’orgoglio. Impossibile.
Porto la mia esperienza dello stadio sabato sera e nessuno era per Ranieri.
E lo criticavano proprio i tifosi più anziani che hanno vissuto le stagioni di Ranieri.
Forse perché molti hanno riconosciuto che lo “straniero” ha avuto il torto di voler farci vincere, il romano è venuto qui solo per gestire la transizione verso lo stadio..
I romani, come DDR, vengono usati quando il pubblico rumoreggia (vedi post Mourinho).
Beh se i Friedkin lo hanno preso per quello.. non è più utile allo scopo.
Se i Friedkin pensano di tenere insieme tutti e 3 allora sono PAZZI !! O rimane GASP e ce lo auguriamo tutti, o va via lui e rimangono i “santoni” Massara e Ranieri….sigh..!
Ma devono fare le scelte ORA, SUBITO! se le fanno a fine campionato è già tardi, perchèle altre squadre si sono già mosse per gli acquisti dell’estate, noi come al solito arriviamo sempre ultimi perchè questa società NON decide!! Temporeggia!! allora dico: mi sono scocciato dei Friedkin!! viva solo la ROMA!!
Il CdS non sa niente, quindi sorvoliamo su quello che ha scritto.
L’unico dubbio di questi giorni è che davanti a 2 settantenni con la sindrome di Peter Pan qualsiasi imprenditore resterebbe basito. Ma a 5 giornate dalla fine di una stagione fallimentare cosa dovrebbero fare ? vendere la società e a chi ? in fila davanti l’ufficio non c’è nessuno, allora si vivacchia sperando nella (vera) rivoluzione societaria prendendo a pedate entrambi.
“PROPRIETA’ MUTA, DIRIGENZA CHIACCHIERONA. MA CHE PENSA ALLA ROMA?” questo è lo striscione che appariva sabato all’Olimpico, cara Proprietà e Dirigenti riflettete!!!
Cari amici romanisti, si profila l’ennesimo FALLIMENTO sportivo di questa società americana-fantasma: a fine campionato Gasp se ne andrà e così pure Ranieri e Massara… Tutto si inizierà daccapo, ma purtroppo non ci saranno allenatori come GASP!! dobbiamo farci sentire e sciopero del tifo!!!
L’utopia di Dan Friedkin è anche la mia.
Non è che per un litigio ,poi si debba per forza divorziare.
Le persone più intelligenti fanno un passo indietro,perchè la ragione sta sempre nel mezzo e lasciarsi non è una soluzione ma una sconfitta.
Questa è la mia idea su quanto succede nella Roma e così nelle famiglie.
Zeno’ , io ti farei presidente, checché ne dicano tanti su questo forum.
Ok Zenone. Il problema è che devono chiarirsi subito. Perché la Champions è andata (alla Juve devi prendere 6 punti in 5 giornate perché hanno il vantaggio begli scontri diretti) e il mercato, sia in uscita che in entrata devi cominciare a farlo adesso. Non è che puoi perdere più di un mese per sapere quello che già sai…
Non capisco perché Ranieri non può chiedere scusa e chiudere sta fuffa da Bar. Niente, sempre soffrire di più del dovuto.
Non ci sono innocenti, hanno sbagliato tutti e quindi è giusto che la responsabilità sia di tutti. Anche se difficile, per me o avanti insieme,uniti…o via tutti e si riparte da zero. Gli infantilismi da professionisti navigati quali sono dimostrano che non sono all’ altezza. Se sono uomini veri con voglia di riscatto, l’ anno prossimo ci dimostrino che hanno gli attributi facendo un gran campionato, sempre se ne hanno la voglia. Non dobbiamo aspettare nessuno, la Roma è più importante!!
ma si era parlato di progetto??? anche ranieri aveva sempre detto di avere pazienza, a cosa servono queste sceriffate! gasp lo sappiamo e’ un diesel…..lo devi aspettare l inter non lo ha fatto e se n e’ pentita noi???? vogliamo cambiare per l ottava volta consecutiva?? le squadre forti si costruiscono negli anni, tutte le squadre che hanno aperto cicli hanno dovuto fare il rodaggio, allora dico che e’ vero che a roma c e’ troppa pressione e troppa fretta.
Qui vedremo, una proprieta forte, seria, tiene tutti dentro. Ma è un lavoro di gomito, non credo che i Friedrick lo facciano.
Mah mi sembra abbastanza improbabile, hanno capito anche i sassi che una convivenza non è possibile. Sicuramente stanno cercando di evitare altro caos, anche se ormai per come stanno le cose come fai o non fai sbagli.
A meno di tracolli ancora peggiori non credo che Gasp verrà esonerato, altrimenti l’avrebbero già fatto (nè credo che lui possa dimettersi). Quanto a Ranieri se rimane Gasp credo sarà lui a lasciare (l’ha fatto intendere nell’intervista), e in caso Massara lo seguirà.
buongiorno domanda facile ha senso tenere se fosse tutti e 3 vista come sta andando la stagione?Ognuno ha le proprie idee calciomercato non ne parliamo staff medico idem secondo me qualcuno salta a proposito sono 52 oggi
Ma quale utopia? Si tratta di un segnale di continuita, e Ranieri da uomo saggio qual’e’ avra l’intelligenza di fare un mea culpa. Gasperini che e’ uno piu istintivo ha gia contribuito a non allimentare il tutto. Secondo me Gasp e’ un po tendenzioso verso i colpi di Massara che cmq non sono scarsi tipo Zio, Ghilardi, El Aynaoui, Vaz ma anche Zaragoza poi Ranieri ha fatto passare la colpa su di lui con quell’intervista fuori luogo. Cmq si e’ in tempo per rimediare per il bere della Roma.
A me sembra più un auspicio della stampa che la realtà!
Nella vita si discute, si litiga, ci si riappacifica…
Chi vuole il tuo male si augura che nelle difficoltà si azzeri tutto, ma così facendo bruci il brutto ma anche il buono che cmq c’è!
Io credo che invece bisognerebbe mantenere la parte sana (e a modo loro Società, Ranieri e Gasp lo sono) e migliorare l’organizzazione.
Ma la traccia è quella giusta!
Nessuna marcia indietro.
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.