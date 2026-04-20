L’utopia di Friedkin: avanti con Gasp-Ranieri-Massara anche l’anno prossimo

In quel microcosmo tutto suo che è la Roma, succede anche questo: un senior advisor che parla di “quarta scelta” riferendosi all’allenatore. E lo stesso allenatore che risponde parlando di “teatrino” e chiarendo di non voler “scendere al livello di altri”. Tradotto: le crepe sono profonde. Eppure, incredibilmente, la proprietà continua a credere che si possano richiudere.

Al 20 aprile, l’idea utopistica dei Friedkin resta quella di ricucire. Tenere insieme tutto e tutti: Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini e Ricky Massara. Un progetto che, più che ambizioso, oggi sembra quasi utopistico. Ma è la linea scelta, almeno per ora. Da qui le rassicurazioni private a entrambe le parti, le “protezioni” mediatiche (anche evitando esposizioni pubbliche troppo dirette) e il lavoro diplomatico affidato a Ed Shipley, uomo di fiducia della proprietà, chiamato a tenere in piedi un equilibrio sempre più fragile.

Da una parte c’è Gasperini, 68 anni e la sensazione di non poter più aspettare: vuole vincere, e vuole farlo subito, alle sue condizioni. Dall’altra Ranieri, che con quelle dichiarazioni forti – nei modi e nei tempi – avrebbe voluto lanciare un messaggio più interno che esterno: “Siamo tutti sulla stessa barca”.

In mezzo, la società. Che non ha ancora avviato una vera riunione di mercato per pianificare il futuro, ma che nel frattempo si muove già seguendo le idee tattiche dell’allenatore attuale.

Fonte: Corriere della Sera