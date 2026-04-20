De Rossi blinda Baldanzi: “Riscatto? Lo vado a prendere io a casa…”

Daniele De Rossi apre più di uno spiraglio sul futuro di Tommaso Baldanzi. Al termine della vittoria contro il Pisa, il tecnico del Genoa ha parlato del centrocampista di proprietà della Roma, oggi in prestito in Liguria con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Parole di apprezzamento per il rendimento del classe 2003: “Per fortuna l’abbiamo recuperato e ha ritrovato il suo livello”. E poi la battuta sul possibile acquisto definitivo: “Magari lo vado a prendere direttamente a casa io”.

Dietro il sorriso, però, c’è anche una riflessione più profonda sul percorso del giocatore: “Sappiamo che la sua squadra di proprietà è un club di livello superiore al Genoa. Fui io a portarlo lì e credo che fosse il passo giusto per la sua crescita”.

Infine, il punto chiave: la necessità di giocare con continuità. “Ora però sta bene qui e ha bisogno di continuità per giocare, divertirsi e mostrare il suo valore. Un giocatore con le sue qualità deve essere felice e avere spazio. Il mio consiglio è proprio questo”.

Redazione GR.net