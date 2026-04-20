De Rossi blinda Baldanzi: “Riscatto? Lo vado a prendere io a casa…”

Daniele De Rossi apre più di uno spiraglio sul futuro di Tommaso Baldanzi. Al termine della vittoria contro il Pisa, il tecnico del Genoa ha parlato del centrocampista di proprietà della Roma, oggi in prestito in Liguria con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.
Parole di apprezzamento per il rendimento del classe 2003: “Per fortuna l’abbiamo recuperato e ha ritrovato il suo livello”. E poi la battuta sul possibile acquisto definitivo: “Magari lo vado a prendere direttamente a casa io”.
Dietro il sorriso, però, c’è anche una riflessione più profonda sul percorso del giocatore: “Sappiamo che la sua squadra di proprietà è un club di livello superiore al Genoa. Fui io a portarlo lì e credo che fosse il passo giusto per la sua crescita”.
Infine, il punto chiave: la necessità di giocare con continuità. “Ora però sta bene qui e ha bisogno di continuità per giocare, divertirsi e mostrare il suo valore. Un giocatore con le sue qualità deve essere felice e avere spazio. Il mio consiglio è proprio questo”.
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Redazione GR.net
se non gli dai spazio questi non crescono e di baldanzi in squadra ne abbiamo una marea, bisognerebbe avere il coraggio di staccare la spina con tutto il passato (che oramai sono ex giocatori )dibala pellegrini il faraone cristante e puntare su i giovani dandogli anche la possibilità di sbagliare (tanto quelli che ci sono fanno cag… lo stesso o sono sempre infortunati)
grazie Danie’,
te lo portiamo noi, non ti disturbare.
Grande DDR, tu sai valorizzare e sai di calcio, anche se a Roma i “capiscioni” dicono che non capisci un cax. Stai portando ad una salvezza tranquilla una squadra che gioca alla grande.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.