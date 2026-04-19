Serie A, la Juventus scappa: batte il Bologna e va a +5 su Roma e Como, Champions a un passo

La Juventus non sbaglia e piazza il colpo che può indirizzare definitivamente la corsa Champions. Nel posticipo serale i bianconeri battono 2-0 il Bologna e allungano in classifica, portandosi a +5 su Roma e Como: un margine che, a questo punto della stagione, pesa come un macigno.
La partita si mette subito in discesa. Bastano due minuti a Jonathan David per sbloccare il risultato, sfruttando al meglio la prima occasione e indirizzando immediatamente il match. Il Bologna prova a reagire, ma la Juventus gestisce con ordine, senza concedere troppo e mantenendo il controllo della gara.
Nella ripresa arriva il colpo che chiude definitivamente i conti: Thuram trova il raddoppio e spegne le speranze degli emiliani, consegnando ai suoi tre punti pesantissimi.
Una vittoria che vale molto più dei novanta minuti giocati. La Juventus infatti non solo consolida il quarto posto, ma crea un solco importante con le inseguitrici. Roma e Como restano indietro, e con il campionato che entra nel rettilineo finale, il vantaggio accumulato dai bianconeri rappresenta una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League.
Redazione GR.net
molti diranno che il Bologna ha passeggiato e poi contro di noi daranno l’anima ma il problema è che quando giochi contro giocatori mediocri è facile giocare a pallone. Bologna, Fiorentina e Lazio saranno tre partite difficilissime e ci scapperà anche un pari quindi salutiamo sta benedetta Champions e mettiamoci l’anima in pace che qua se Malen non fa na tripletta o svilar tre miracoli a partita, ogni partita è tosta.
Bastava vincere contro il Torino all’Olimpico, a Genova, a Cagliari e ad Udine. Erano 12 punti in più, quindi +7 sui gobbi pur perdendo a Como, pareggiando in casa con loro e perdendoci all’andata allo stadium, pur perdendo e pareggiando contro bergamaschi, bilan, napulegni e pur perdendo 2 volte con l’inda. 4 partite perse quindi contro squadre alla portata, ripeto Torino, Genoa, Cagliari ed Udinese. Che amarezza !!!
Di nuovo ci aspetta un mercatino con scarti, giovani futili promesse, giocatori rotti, scommesse da perdere… alla ricerca di una qualificazione Champions che non arriva proprio perché i giocatori acquistati sono inadeguati. Ci vorrebbe un nuovo Franco Sensi che spende per vincere senza aspettare di vincere per spendere, ma…
Forza Roma
Alla Roma mancano i 6 punti con Genoa e Como… poche chiacchiere.
Vi ricordate cari romanisti cosa successe dopo Roma-Rube? Rigore non dato alla Roma a 7 minuti dalla fine sull1-1 a Genova e l’ingiusta espulsione di wesley a Como sull’1-1 e qualificazio ne alla Champions pregiudicata a favore della Rube come è avvenuto anche lo scorso anno.. Altro che squadra scadente fatta di pippe come spesso mlti di voi dicono accusando spesso la società. Il sistema calcistico è marcio da sempre e noi romanisti dovremmo unirci per combattere questo scempio. Forza Roma.
era già tutto previsto….
solo amarezza
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
Non mancano i punti persi quì e la, mancano i giocatori a Gasperini che nel girone di ritorno ha avuto la rosa falcidiata dagli infortuni , una panchina fatta di ragazzini e i titolari ancora in forma ( eufemismo) comunque stanchi perchè le hanno giocate tutte ( Mancini, Cristante, Celik, Ndikta, lo stesso Svilar) . Perchè non abbiamo una rosa lunga con riserve all’altezza? Di chi è la colpa?
Conviene stare fuori dalle coppe. Segnatevelo. FRS.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.