Serie A, la Juventus scappa: batte il Bologna e va a +5 su Roma e Como, Champions a un passo

La Juventus non sbaglia e piazza il colpo che può indirizzare definitivamente la corsa Champions. Nel posticipo serale i bianconeri battono 2-0 il Bologna e allungano in classifica, portandosi a +5 su Roma e Como: un margine che, a questo punto della stagione, pesa come un macigno.

La partita si mette subito in discesa. Bastano due minuti a Jonathan David per sbloccare il risultato, sfruttando al meglio la prima occasione e indirizzando immediatamente il match. Il Bologna prova a reagire, ma la Juventus gestisce con ordine, senza concedere troppo e mantenendo il controllo della gara.

Nella ripresa arriva il colpo che chiude definitivamente i conti: Thuram trova il raddoppio e spegne le speranze degli emiliani, consegnando ai suoi tre punti pesantissimi.

Una vittoria che vale molto più dei novanta minuti giocati. La Juventus infatti non solo consolida il quarto posto, ma crea un solco importante con le inseguitrici. Roma e Como restano indietro, e con il campionato che entra nel rettilineo finale, il vantaggio accumulato dai bianconeri rappresenta una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Redazione GR.net