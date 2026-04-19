Riecco Dybala: l’argentino atteso in gruppo. Wesley ok per il Bologna, Konè spera, Rensch ko

L’emergenza non molla la presa, ma Gasp ha motivi per provare a essere più ottimista in vista delle ultime cinque partite di campionato. La Roma esce dalla sfida con l’Atalanta con altre due situazioni da monitorare e un’infermeria che continua a dettare l’agenda.
A preoccupare di più è Devyne Rensch: il terzino olandese ha lasciato il campo nel finale per un problema al flessore. Il sospetto è quello di una lesione e, se gli esami dovessero confermarlo, la sua stagione rischia di essere già finita. Un’assenza pesante in un momento in cui le rotazioni sono già ridotte al minimo.
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Meno allarmante, invece, il quadro di Gianluca Mancini. Il difensore è uscito intorno all’ora di gioco per un indurimento muscolare, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e dovrebbe trattarsi solo di gestione. In un quadro complicato, arrivano però anche segnali incoraggianti in vista della prossima trasferta. Contro il Bologna, infatti, possono rivedersi tre pedine importanti: Wesley, Koné e Paulo Dybala.
L’argentino è atteso in gruppo a partire dalla prossima settimana, e dovrebbe andare in panchina in terra emiliana. Ancora più avanti Wesley, rimasto precauzionalmente a riposo contro l’Atalanta. Spera anche Konè, che Gasperini ha inserito ieri tra i giocatori vicini al rientro. Una buona notizia, sì. Ma con la Roma che perde pezzi a ogni partita, resta la sensazione di una corsa contro il tempo.
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Fonti: La Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
Sarà difficile, ma devono provarci fino all’ultimo.
In tal senso i rientri di giocatori di questa qualità sono una manna.
Dybala avrà bisogno di un paio di partite per andare a regime, ma rimango convinto che lui e Malen insieme possano essere devastanti.
La Roma con i rientri può vincerle tutte ma la Juve ha troppo vantaggio oramai.
Gasperini però ci lascerà con il record di punti fatti a stagione degli ultimi 6 anni.
Sarà rimpianto per anni
Sono passati 8 giorni e Ranieri non è stato ancora licenziato
Ormai possono rientrare anche Francesco Totti e Gabriel Batistuta, è troppo tardi, cosa ci facciamo? Ci scanniamo con il Como per il posto sicuro in Europa League?
Datemi una stagione con una rosa da Gasperini. Poi se fallisce me sto zitto e viene esonerato.
ormai non serve più…i giochi sono fatti…basta con questi giocatori fracichi
Bravi tutti per la gestione di una Squadra perdente! Ora ci aspettiamo l’anno zero come tutti gli anni con scartine improponibili per la Serie A! Vendete la Società almeno salvate la faccia! Ai Friedkin dico solo che è piu’ presente Bonelli in Parlamento che voi a Trigoria!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.