Riecco Dybala: l’argentino atteso in gruppo. Wesley ok per il Bologna, Konè spera, Rensch ko

L’emergenza non molla la presa, ma Gasp ha motivi per provare a essere più ottimista in vista delle ultime cinque partite di campionato. La Roma esce dalla sfida con l’Atalanta con altre due situazioni da monitorare e un’infermeria che continua a dettare l’agenda.

A preoccupare di più è Devyne Rensch: il terzino olandese ha lasciato il campo nel finale per un problema al flessore. Il sospetto è quello di una lesione e, se gli esami dovessero confermarlo, la sua stagione rischia di essere già finita. Un’assenza pesante in un momento in cui le rotazioni sono già ridotte al minimo.

Meno allarmante, invece, il quadro di Gianluca Mancini. Il difensore è uscito intorno all’ora di gioco per un indurimento muscolare, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e dovrebbe trattarsi solo di gestione. In un quadro complicato, arrivano però anche segnali incoraggianti in vista della prossima trasferta. Contro il Bologna, infatti, possono rivedersi tre pedine importanti: Wesley, Koné e Paulo Dybala.

L’argentino è atteso in gruppo a partire dalla prossima settimana, e dovrebbe andare in panchina in terra emiliana. Ancora più avanti Wesley, rimasto precauzionalmente a riposo contro l’Atalanta. Spera anche Konè, che Gasperini ha inserito ieri tra i giocatori vicini al rientro. Una buona notizia, sì. Ma con la Roma che perde pezzi a ogni partita, resta la sensazione di una corsa contro il tempo.

Fonti: La Gazzetta dello Sport / Il Messaggero