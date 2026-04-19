Gasp incassa il sostegno dei tifosi ma parla al passato: “È stata un’esperienza straordinaria”

Voleva parlare solo di campo, ma la realtà lo riporta sempre altrove. Gian Piero Gasperini si presenta tra due poli opposti: da una parte il sostegno dei tifosi, dall’altra un futuro che, anche nelle parole, sembra già scivolare verso l’incertezza.

All’arrivo allo stadio, il tecnico è stato accolto dal sostegno dei tifosi: “Siamo tutti con te”. Un segnale diretto, forte, che Gasp ha incassato con un sorriso e un ringraziamento. Un appoggio che pesa, soprattutto in una settimana complicata. Eppure, l’atmosfera generale non era quella delle grandi occasioni, e lui lo ha fatto notare senza troppi filtri.

“Il pubblico non merita questo teatrino che non ho creato io. Mi dispiace essere coinvolto ma posso solo cercare di creare meno danno possibile con il silenzio. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano perché io non ho alimentato questa situazione”.

Poi il passaggio più sottile, ma forse più significativo. Parlando del suo percorso in giallorosso, Gasperini ha usato il passato: “Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un’esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po’ di rivalità”.

Quel “è stata” non passa inosservato. Lapsus o messaggio di addio? Difficile stabilirlo ora, ma il tempismo – e il contesto – destano sospetti. Friedkin ha scelto di rimandare ogni decisione a fine stagione, con Gasperini che potrebbe anche decidere di salutare nel caso in cui non sentisse il totale appoggio della proprietà.

Fonte: Il Messaggero