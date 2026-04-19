Gasp incassa il sostegno dei tifosi ma parla al passato: “È stata un’esperienza straordinaria”

Voleva parlare solo di campo, ma la realtà lo riporta sempre altrove. Gian Piero Gasperini si presenta tra due poli opposti: da una parte il sostegno dei tifosi, dall’altra un futuro che, anche nelle parole, sembra già scivolare verso l’incertezza.
All’arrivo allo stadio, il tecnico è stato accolto dal sostegno dei tifosi: “Siamo tutti con te”. Un segnale diretto, forte, che Gasp ha incassato con un sorriso e un ringraziamento. Un appoggio che pesa, soprattutto in una settimana complicata. Eppure, l’atmosfera generale non era quella delle grandi occasioni, e lui lo ha fatto notare senza troppi filtri.
“Il pubblico non merita questo teatrino che non ho creato io. Mi dispiace essere coinvolto ma posso solo cercare di creare meno danno possibile con il silenzio. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano perché io non ho alimentato questa situazione”.
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Poi il passaggio più sottile, ma forse più significativo. Parlando del suo percorso in giallorosso, Gasperini ha usato il passato: “Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un’esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po’ di rivalità”.
Quel “è stata” non passa inosservato. Lapsus o messaggio di addio? Difficile stabilirlo ora, ma il tempismo – e il contesto – destano sospetti. Friedkin ha scelto di rimandare ogni decisione a fine stagione, con Gasperini che potrebbe anche decidere di salutare nel caso in cui non sentisse il totale appoggio della proprietà.
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Fonte: Il Messaggero
In realtà molte sue dichiarazioni pubbliche sono state quantomeno discutibili. Ma adesso quello brutto e cattivo è solo Ranieri. Vabbè….
Se Gasperini andrà via, sarà l’ennesimo errore di una società e di una squadra che si sta trasformando in un Torino 2.0 cioè abbonati a una zona di classifica da tantissimi anni
e Ranieri se la ridacchia..
che amarezza sarebbe se pure questo “progetto” fallisse.
L’aria che tira e’ avvelenata se Gasp ci accanna non gli si può dare torto
Poveraccio è chiaro che si starà chiedendo ma chi me lo ha fatto fare dove sono capitato, se dovesse andare via prepariamoci a qualche allenatore straniero da progetto giovani che ovviamente essendo all’ estero non ha idea di dove capiterà
Oggi Conte “lo faro’ in privato”, risponde a De Laurentis che non si risparmia mai nel parlare duro e pubblicamente. Però De Laurentis ha vinto 2 scudetti ed altro, pur essendo partito da zero. Per le sue mani sono passati Conte, Spalletti, Garcia, Ancellotti, Sarri etc etc e mi sembra che non ci si possa lamentare. Se un allenatore parla, prima o poi lo rintuzza di brutto, facendogli capire “queste sono le condizioni”. Così faceva la Juve in passato e altrettanto il Milan, vincendo
Eterna mediocrità gasp se ne va … per questo piangeva per quello che aveva e quello che nn ha. Unica giustificazione x Ranieri che sapesse che Gasp va via comunque e che ha rosicato e sparato a zero in modo scoordinato. Ennesimo grande allenatore senza giocatori.
SE Gasp va via , visto che Ranieri è la causa, torni lui ad allenare e se l’anno prossimo ci porta in champions sarà osannato ma se fallirà di nuovo allora meglio che si prenda una lunghissima vacanza alle Maldive perchè ci avrà fatto perdere altri due anni. Non se ne può più con questi ANNI ZERO a ripetizione. Per me I Fredkins devono continuare con GASP.
scappa a fine stagione e come dargli torto
Non vedo alcun motivo che giustifichi l’esonero di Gasperini.
Se poi sarà lui a dimettersi, sarà un altro schiaffo ai Friedkins e alla loro incapacità.
p.s. Claudio Ranieri è uno di noi e non gli si girano le spalle nel momento di difficoltà.
A Roma non cambierà mai niente… Serve un Direttore Generale italiano, di esperienza e che sappia di calcio. Serve un DS forte in costante contatto col mister. Servono giocatori veri, oggi siamo scarsi purtroppo.
A Gasp, ma ‘ndo voi annà, lassastà e resta qua che ce sta tanto da fa.
Anche un cieco ha capito che Ranieri parlava per la società.. è stato il perfetto esecutore testamentario dei Friedkin.
Punire pubblicamente un allenatore chi con le sue insistenze a vincere ora, non fra 10 anni, ha svelato il bluf dei Friedkin.
Ieri credo di aver comprato l’ultimo biglietto dello stadio con la gestione Friedkin.
Ho smesso di credere in questa società.
Tornerò con una nuova Presidenza
Lo temo anch’io che a fine stagione lasci la patata bollente a qualcun altro, a quasi 70 anni sperava di finire la sua carriera in un altro modo. E’ un uomo orgoglioso, sarà stata pure la terza/quarta scelta come dice Ranieri, ma sir Claudio doveva anche considerare che se ci voleva piantare in asso dopo la telefonata della Juve poteva farlo benissimo, mai gli era capitata in vita sua un’occasione del genere. Il risultato sarà che gli americani perderanno tutti a fine stagione.
Come diceva il Colle del Fomento: questa è Roma…cambiare per far si che tutto il resto resti uguale.
Che ci sia sto piemontese od un altro di Testaccio od Ostia, non cambia mai nulla.
Polemiche, incapacità di vincere sembrano parte del DNA di questa squadra.
Manca la mentalità, che solo pochi fenomeni vincenti hanno portato.
Non servono i nomi, ma credo siano stati solo tre.
Personality goes a long way.
Serve un Leader, qualcuno che abbia vinto tanto.
Il piemontese non ha portato nulla, ad ora.
Credo che Ranieri abbia dato una bella lezione a Gasperini facendogli provare come ci si sente ad essere sminuiti e costantemente messi in mezzo.. Gasp dice di non aver creato il teatrino, ma lui critica ds, medici, proprietà, giocatori non all’altezza(tranne quelli buoni naturalmente scelti da lui). Ranieri gli ha risposto per le rime facendo con lui quello che Gasp ha fatto col resto dell’equipe… Ora che si riparta tutti insieme da persone serie, per la Roma che è una cosa seria. FRS
Chiedo una stagione con la Rosa scelta dal Gasp. Poi se fallisce alzo le mani e rifamo l’anno zero cosi siete tutti contenti.
aridaie con ste interpretazioni e ‘ tutto l’anno che ce scassano
monnasta
aridaie con ste interpretazioni e ‘ tutto l’anno che ce scassano
mo’ basta
Oddio, ora anche sull’italiano bisogna speculare? La domanda che gli hanno rivolto parlava di bilancio a fine stagione, mi sembra naturale rispondere al passato prossimo/futuro anteriore. Se mi chiedete com’ è andato questo mese, probabilmente rispondo: “finora sono andato a lavoro ed ho fatto qualche giro in moto”. Significa forse che a fine mese mi dimetterò, o che venderò la moto? Non che non possa succedere, ma certo non lo potete capire dalla coniugazione del verbo che ho usato.
certo poi arriverà pioli preso a calci nel sedere a firenze poi massara che per chiudere una trattativa ci mette un mese e poi Ranieri che dice che roma non si è fatta in un anno e in piu due muti al comando.la vedo molto ma molto dura.
parole che sanno di addio, e se così fosse non potrei nemmeno dargli torto.
Quale sarà il prossimo allenatore da bruciare?
Ah povera Roma mia, in che mani sei finita!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.