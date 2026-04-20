Rensch, allarme rientrato: solo una contrattura, può farcela per il Bologna

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Allarme rientrato per Devyne Rensch. Dopo il problema al flessore accusato contro l’Atalanta, le condizioni del difensore olandese avevano fatto temere il peggio. Gli esami, però, hanno escluso lesioni: si tratta solo di una contrattura.

Una buona notizia per Gian Piero Gasperini, che può tirare un piccolo sospiro di sollievo in un momento già complicato sul fronte infortuni. L’obiettivo di Rensch è chiaro: recuperare in tempo per la prossima sfida contro il Bologna.

I tempi saranno stretti e la gestione dovrà essere attenta, ma il rischio di uno stop lungo è stato evitato. E, di questi tempi, è una buona notizia.

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Redazione GR.net

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2 Commenti

  2. Con tutto che è un giocatore discontinuo (ma almeno è veloce e qualche assist lo piazza), notizia se confermata buona come il pane fresco appena sfornato.

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