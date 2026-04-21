Linea Friedkin: avanti con Gasp

La linea è tracciata. O almeno, è quella che filtra dalle stanze della proprietà: avanti con Gian Piero Gasperini. Il Corriere dello Sport lo mette in prima pagina e il segnale è chiaro: Dan Friedkin vuole ricucire lo strappo degli ultimi giorni e rilanciare il tecnico al centro del progetto Roma.

Dopo i colloqui andati in scena nelle ultime ore, la proprietà avrebbe deciso di blindare l’allenatore, considerandolo la figura da cui ripartire nella prossima stagione. Un’indicazione forte, che però apre inevitabilmente altri fronti. A partire da quello legato a Claudio Ranieri.

Il senior advisor, dopo le dichiarazioni che hanno acceso la miccia prima di Roma-Pisa, potrebbe essere ridimensionato, con un ruolo più esterno rispetto alla quotidianità di Trigoria. Ma non solo: lo stesso Ranieri starebbe riflettendo sul proprio futuro, con l’ipotesi di un addio che resta concreta. Segno di una frattura che, al di là dei tentativi di ricucitura, non è affatto semplice da sanare. Ma Friedkin ci sta provando.

Nel frattempo, Gian Piero Gasperini incassa anche il sostegno dello spogliatoio. Le parole di Lorenzo Pellegrini hanno confermato come il gruppo sia compatto intorno al tecnico, un elemento non secondario nella valutazione della proprietà.

Diversa, invece, la situazione di Ricky Massara. Il direttore sportivo è fortemente in bilico e a fine stagione potrebbe salutare, in quello che sarebbe l’ennesimo cambio nella struttura dirigenziale giallorossa. Perché se da una parte i Friedkin puntano su Gasperini, dall’altra è lo stesso tecnico ad aver fissato condizioni precise per restare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Leggo, l’allenatore avrebbe chiesto un restyling profondo della dirigenza: niente più convivenza con Ranieri dopo gli ultimi attriti e un cambio anche nella direzione sportiva.

Non solo. Gasperini vuole maggiore peso nelle scelte di mercato, sia in entrata che in uscita, per costruire una squadra più aderente alla sua idea di calcio. E tra le richieste ci sarebbero anche alcuni rinnovi ritenuti strategici: su tutti quello di Pellegrini, ma al tecnico non dispiacerebbero nemmeno quelli di Paulo Dybala e Zeki Celik.

Insomma, la Roma prova a ripartire da una certezza – o almeno da una scelta – ma il quadro resta tutt’altro che definito. Perché confermare Gasperini significa inevitabilmente cambiare altro. E, a Trigoria, ogni decisione sembra portarsi dietro un effetto domino.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo