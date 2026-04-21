“ON AIR!” – Di Giovambattista: “Gasp si è rovinato per il suo carattere, occhio all’esonero…”, Rossi: “Altri tagli a Trigoria, tira un’ariaccia”, Piacentini: “Ranieri? Ora in azzurro ci sarebbe andato di corsa…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “All’Everton i Friedkin il manager inglese lo hanno messo subito, dopo due giorni. Qua sono due anni che non abbiamo un amministratore delegato, abbiamo personaggi che non figurano nemmeno nell’organigramma, a cominciare da Ranieri e arrivando a Ed Shipley, che non avrà manco la targhetta sull’ufficio di Trigoria. Questa trattoria è Trigoria al momento, e mi risulta che ci siano altri tagli in vista…tira ancora un’ariaccia. Si parla di altra gente che sta scappando dopo essere stato lì un anno…Alla gente di questo non gliene importa niente, ma se non c’è struttura, non c’è società e non ci sono risultati…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “In questo momento le persone normodotate sperano che Gasperini rimanga alla Roma, sia perchè ha fatto bene, sia perchè la rivoluzione ripartendo da zero per l’ennesima volta sarebbe folle. Diamo fiducia a Gasperini, e i Friedkin facciano quello che lui desidera…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini o Ranieri? Il buon senso ci dovrebbe portare alla conferma del tecnico. Se devi buttare qualcuno giù dalla torre, devi tenere l’allenatore e metterlo nella condizione di lavorare al meglio. Ma anche lui deve capire quale sono le strategie della società. Ranieri? Io aspetterei di capire cosa succede in nazionale, anche come figura da inserire in Federazione, e penso che anche lui sia interessato. Probabilmente se fosse arrivata la ora la chiamata della Nazionale del pre-Gattuso, lui avrebbe accettato di corsa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il calo della Roma e dei giocatori è riconducibile solo a Friedkin, che non compra i calciatori che gli allenatori vorrebbero… Cristante, Pellegrini, Mancini avrebbero potuto fare una grande carriera in altre squadre, non è che uno si deve sposare la Roma per dieci anni. Non è che se la Roma manda via Cristante lui fa l’offeso e succede un macello. Gasperini appena li ha visti li ha mandati via subito dall’Atalanta, loro sono venuti qui e ok, ma non è che si deve restare qua otto anni…solo De Rossi e Totti possono stare qui 20 anni. Qua invece si è conservatori perchè gli sta bene il sesto posto. Chi deve cambiare la squadra è Friedkin, che dovrebbe farsi due domande: ho questi giocatori da anni, arrivo sempre allo stesso punto, ma quale sarà mai il problema?…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “I numeri sono incontrovertibili: nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti di Lazio, Sassuolo, e tre in meno di Genoa e Fiorentina. Il risultato sportivo è assolutamente insoddisfacente, e anche con una rosa scarsa si poteva fare di più, anche perchè avevi il valore aggiunto Malen…Parlando di risultati, è vero che sei sempre allo stesso posto in classifica, ma con Mourinho stavi ancora in corsa sia per la vittoria della Conference che dell’Europa League, quindi dal punto di vista sportivo ha fatto molto meglio Mourinho, ma anche Mourinho-De Rossi e poi De Rossi, Juric-Ranieri…Per me Gasperini poteva fare di più…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri ha fatto un favore a Gasperini, uscendosene in quel modo ha spostato l’attenzione dal campo e ha compattato tutti con Gasperini, altrimenti il pensiero comune sarebbe stato altro. Per me Gasperini sta portando la Roma nella posizione in cui merita di stare, tra il quinto e il sesto posto. L’allenatore ha un sacco di alibi, ha chiesto per mesi l’esterno alto a sinistra e non è mai stato accontentato. Ha avuto giocatori rotti, e sta facendo quello che poteva fare. In Europa League poteva fare di più, ma Gasperini ha più giustificazioni che colpe…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se la scelta è quella di proseguire con Gasp, che è quella che ha più senso anche per credibilità agli occhi esterni, ma allora perchè non dirlo subito? Non penso che in caso di addio si tratterebbe di esonero, piuttosto penso a un accordo consensuale con una buonuscita. Sono d’accordo che vada messo nel discorso anche il caldo di rendimento, ma il cambio di guida tecnica sarebbe una cosa folle. Io pure sono deluso dal rendimento della Roma, ma è pure vero che siamo al famoso primo anno. Fino a quando non si crea una struttura credibile, il progetto non decolla a prescindere dal nome dell’allenatore, che diventa secondario…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “C’è una parte della piazza che pensa che Gasp sia nella parte del torto e che dovrebbe essere lui ad andarsene. A chi è arrivato a questa conclusione vorrei chiedere: ma secondo voi quale sarebbe l’allenatore giusto per la Roma? Se il problema è che Gasp è un rompipalle, allora dobbiamo andare a prendere uno yesman. Sarei curioso allora di sapere chi vorrebbero come allenatore della Roma. Dopo aver visto tanti allenatori, qual è l’allenatore giusto per questo club?…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Sui rinnovi, Gasperini sa che il mercato non sarà così faraonico, e allora dice: “Peppa per peppa, mi tengo peppa mia”. E infatti a tal proposito, penso che lui invece di Zaragoza si sarebbe tenuto Baldanzi, fino all’ultimo ha detto “ma teniamoci lui”. Per me tra Baldanzi e Zaragoza non c’è match… L’altro giorno leggevo che Le Fee è finito nel mirino del Liverpool: ma ci rendiamo conto? E Saud sta facendo un campionato straordinario nel Lens, e porterà plusvalenza: secondo me il cammelliere è giocatore…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma? Una persona che sta dentro la vicenda mi ha detto “è una cartaccia per i Friedkin”. Gasperini si è rovinato per il suo carattere, a me risulta che i Friedkin abbiano in mano una sorta di dossier su come Gasperini si rapporta con gli altri, anche extra Trigoria. Gasperini è un grande allenatore, ma lui vuole fare il ds, vuole fare il dg…lui vuole la Roma in mano. Se i Friedkin gliela danno, si chiude questa vicenda. Io però non escludo che il giorno in cui la Roma non raggiungerà la Champions, Gasperini venga esonerato, e che faccia la fine di Mourinho e De Rossi. A me risulta che i Friedkin stiano con i dirigenti, che sono la loro emanazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Devi avere le idee chiare per il prossimo anno, e non fare il solito primo acquisto che non piace a nessuno. Perchè se riprendi alla prima ora di mercato un centrocampista francese che poi non gioca mai, allora ci risiamo… Gasp a Bergamo non faceva mica il ds, ma aveva un presidente presente con cui aveva un confronto diretto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non siamo estasiati dal gioco della Roma, e questo gioco va di pari passo ai risultati. Io però Gasperini non lo manderei via, né se non arriva in Champions né se ci va in Champions. Ma gli uomini sono le persone più brave a rovinare tutto: io non do ragione né a Gasperini né a Ranieri, la colpa di questa situazione è di tutti e due…”

Redazione Giallorossi.net