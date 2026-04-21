ULTIME DA TRIGORIA – Gasp sorride: Dybala e Wesley tornano in gruppo

Arrivano segnali incoraggianti da Trigoria in vista dell’appuntamento di sabato alle 18 contro il Bologna. La Roma, tornata ad allenarsi dopo il pari con l’Atalanta, ha finalmente ritrovato in gruppo due elementi chiave per il finale di stagione: Wesley e Dybala.

Due rientri attesi per una squadra che in questa fase dell’anno si sta giocando molto tra ambizioni europee e una classifica ancora aperta, ma complicata soprattutto dalla distanza dalla Juventus e dalla necessità di non perdere terreno nella corsa ai piazzamenti europei.

Il terzino brasiliano ha ripreso a lavorare con il resto dei compagni e punta con decisione a una presenza dal 1′ minuto per il match del Dall’Ara. Un rientro prezioso, considerando quanto la sua capacità di strappo e accelerazione sia mancata nelle ultime settimane.

Discorso diverso per Dybala, fuori dal 25 gennaio dopo la sfida con il Milan. Anche la Joya ha lavorato per tutta la seduta in gruppo ma la sensazione è che lo staff voglia gestirlo con prudenza, senza escludere un suo impiego già nel breve periodo. La sua presenza, anche solo dalla panchina, rappresenterebbe un fattore importante per una Roma che ha spesso faticato a trovare soluzioni tra le linee.

Per Gasperini si tratta di un doppio recupero che cambia il volto offensivo della squadra proprio nel momento in cui serve più qualità e imprevedibilità. Il finale di stagione entra nel vivo, e la Roma prova a riaccendere le proprie ambizioni anche passando dai suoi uomini migliori.

Lavoro personalizzato invece per Manu Konè, che punta a rientrare per Roma-Fiorentina. A parte anche Rensch, Pellegrini e Dovbyk.

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Redazione GR.net