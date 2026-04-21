Calciomercato Roma, El Shaarawy ai saluti: niente rinnovo, giocatore già informato

Si avvia alla conclusione l’avventura di Stephan El Shaarawy in giallorosso. Dopo una lunga esperienza nella Capitale, vissuta in due fasi – da gennaio 2016 a giugno 2019 e poi dal gennaio 2021 fino a oggi – il contratto dell’esterno offensivo non verrà rinnovato.

La decisione è già stata presa dal club e comunicata al giocatore. A rivelarlo è Angelo Mangiante, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà, confermando come la società abbia scelto di voltare pagina in vista della prossima stagione.

Per El Shaarawy si chiude così un capitolo importante con la maglia della Roma, fatto di alti e bassi ma anche di gol pesanti e momenti significativi. Ora, per lui, si aprono nuovi scenari lontano da Trigoria: nei giorni scorsi si è parlato molto di un suo possibile approdo al Genoa di Daniele De Rossi.

Redazione GR.net