FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 21 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Ranieri torna a Trigoria: gelo totale con Gasperini
Claudio Ranieri si è rivisto a Trigoria dopo quasi una settimana, ma resta gelo con Gasperini: nessun chiarimento e anche ieri i due si sono ignorati, segnale di una frattura ormai insanabile. Il senior advisor ha parlato con l’uomo di fiducia dei Friedkin inviato da Dan per riportare serenità, mentre il tecnico avrebbe chiesto di non lavorare più con lui. La proprietà è davanti a un bivio, con Ranieri che non intende fare passi indietro. (Il Messaggero)
Ore 8:00 – Diktat Friedkin: Europa League obiettivo minimo
In casa Roma il clima resta teso tra Gasperini e Ranieri, ma la proprietà fissa la priorità: centrare almeno l’Europa League. Il quarto posto è ormai sfumato e, con due vittorie nelle ultime 9 gare, serve una reazione nelle ultime cinque partite per chiudere davanti al Como ed evitare il rischio Conference. Un traguardo considerato fondamentale per non compromettere il progetto in corso. (Corriere della Sera)
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IN AGGIORNAMENTO…
EL la nostra europa perchè prendere 7 gol in champions anche no.
da un punto di vista sportivo hai perfettamente ragione
da un punto di vista finanziario, purtroppo no
detto questo, credo che oggi molte squdre italiane siano a “rischio goleada” in CL
Facciamo come fece il Milan , non rispettò i paletti del FFP, fuori dalle coppe ,era l’Europa League, ha potuto comprare, ,ha giocato una volta a settimana, è entrata in Champions, ha ceduto perché aveva giocatori da cedere e ha reinvestito parte dei soldi perché c’erano gli introiti della Champions League. Noi, così ,non ne usciamo più ,siamo condannati, continueremo solo a cambiare allenatori e DS
Gelo totale… 75 anni e 68 anni, pagati fior di milioni per comportarsi come bambini. A 5 anni se litigavo con un mio amichetto gli dicevo “non ti parlo più”. E noi tifosi cretini a riempire l’Olimpico per l’82mo esaurito consecutivo per le case dei Friedkin…
occorre per la Roma un valido allenatore,che sappia dare gioco e valorizzare i nostri giocatori,mandare in scadenza quelli che ormai non hanno nulla da dare se non un costo ingiustificato.Non occorrono cambiamenti epocali,non si sente il bisogno di cercare sempre l’uomo della provvidenza.La nostra è una signora squadra certamente sempre migliorabile.
Non capisco il comportamento di Ranieri. Pensa di fare il bene della Roma ? Sei stato un bravo allenatore ma non hai la stoffa per fare il dirigente . Riconoscenza nei tuoi confronti ? Si , ma fino ad un certo punto .Quello che hai fatto non lo hai fatto gratuitamente , meriti rispetto ma ancora di più ne merita la Roma e il tuo comportamento gli ha mancato di rispetto . A me interessa poco di Gasperini persona ma se va via lui chi pensiamo arrivi ?
Mentre si discute di gelo da giorni da noi, a parte che il progetto U23 sembra rimandato ancora al prossimo anno forse (2027-28), lo Strasburgo che è il club satellite del Chelsea, ha schierato contro il Rennes una formazione titolare di età media di 20.5 anni, di cui anche alcuni elementi classe 2005, 2006 e 2007. Si parlava tempo fa che i Friedkin volevano prelevare il Kortrijk in Belgio e quella sarebbe stato l’operazione migliore per spezzare e fare maturare i nostri migliori talenti
la Roma deve imparare a vendere anche i pezzi migliori per fare mercato
Guardate quali squadre parteciperanno, al momento, alla nuova edizione della E.L. 😊
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.