FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 21 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ranieri torna a Trigoria: gelo totale con Gasperini

Claudio Ranieri si è rivisto a Trigoria dopo quasi una settimana, ma resta gelo con Gasperini: nessun chiarimento e anche ieri i due si sono ignorati, segnale di una frattura ormai insanabile. Il senior advisor ha parlato con l’uomo di fiducia dei Friedkin inviato da Dan per riportare serenità, mentre il tecnico avrebbe chiesto di non lavorare più con lui. La proprietà è davanti a un bivio, con Ranieri che non intende fare passi indietro. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Diktat Friedkin: Europa League obiettivo minimo

In casa Roma il clima resta teso tra Gasperini e Ranieri, ma la proprietà fissa la priorità: centrare almeno l’Europa League. Il quarto posto è ormai sfumato e, con due vittorie nelle ultime 9 gare, serve una reazione nelle ultime cinque partite per chiudere davanti al Como ed evitare il rischio Conference. Un traguardo considerato fondamentale per non compromettere il progetto in corso. (Corriere della Sera)

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