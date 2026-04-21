Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronta un’offerta da 40 milioni per Munoz

La Roma comincia ad accelerare sul mercato e mette nel mirino Victor Muñoz. L’esterno offensivo classe 2003 dell’Osasuna è una delle rivelazioni della stagione e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui quello giallorosso.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, la Roma sarebbe pronta a fare sul serio, arrivando a mettere sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria del giocatore. Un investimento importante, che conferma la volontà del club di puntare su profili giovani ma già pronti.

Muñoz, esterno sinistro di piede destro, ha collezionato 33 presenze stagionali tra Liga e Coppa del Re, mettendo a referto 6 gol e 5 assist. Numeri che raccontano di un giocatore in crescita costante, capace di incidere e di garantire qualità nell’uno contro uno.

Il suo percorso parte da Barcellona, prima del passaggio al Real Madrid nel 2021. Dopo la trafila nella cantera dei blancos, l’esplosione con l’Osasuna. Ma proprio il Real conserva un vantaggio strategico: una recompra a cifre contenute, oltre a una percentuale del 50% sulla futura rivendita, pari a 20 milioni in caso di pagamento della clausola.

Uno scenario che complica l’operazione, così come la volontà del giocatore di aspettare. Muñoz, infatti, gradirebbe valutare anche un possibile ritorno al Barcellona, club dove è cresciuto e a cui resta legato.

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Fonte: El Chiringuito