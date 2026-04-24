Rivoluzione Romanista: via Ranieri, Friedkin dà pieni poteri a Gasp

La rottura è diventata definitiva. Dopo giorni di tensioni sempre più evidenti a Trigoria, Claudio Ranieri e i Friedkin hanno deciso di dirsi addio, chiudendo il suo ruolo di senior advisor della proprietà. Un epilogo maturato al termine di confronti e tentativi di ricucire i rapporti, tutti andati a vuoto.

Alla base della frattura, le dure critiche rivolte all’allenatore alla vigilia di Roma-Pisa, che hanno incrinato in modo irreversibile gli equilibri interni. Da lì in poi, il dialogo si è progressivamente interrotto fino alla decisione finale della proprietà: dare pieno sostegno tecnico a Gasperini e interrompere il rapporto con Ranieri.

Ranieri è stato quindi convocato nel pomeriggio di ieri a Trigoria e messo al corrente della decisone della proprietà. Da quel momento sono entrati in scena gli avvocati, impegnati anche a definire gli aspetti economici della separazione, mentre i Friedkin si sono affidati al loro uomo di fiducia nel centro sportivo, Ed Shipley. Per ore si è atteso il comunicato ufficiale, che però non è arrivato: salvo sorprese, è atteso nella giornata di oggi.

La scelta segna un cambio di rotta netto. I Friedkin hanno deciso di ripartire puntando con decisione sull’allenatore, destinato ad avere maggiore peso nelle scelte sportive, a partire dal mercato. Le conseguenze, però, non si fermano qui. Dopo l’uscita di scena del senior advisor, anche il futuro Ricky Massara appare segnato. Nonostante non abbia mai posto ostacoli alla convivenza col tecnico e abbia continuato a lavorare fino a ieri sulle operazioni di mercato, il suo rapporto con il club viene dato in chiusura da gran parte dei quotidiani oggi in edicola.

Si chiude così, in anticipo rispetto alle attese, l’esperienza della triade dirigenziale nata meno di un anno fa. Un progetto che non ha retto alle tensioni interne e che lascia spazio a una nuova struttura, più in linea con le idee dell’allenatore. In quest’ottica, la proprietà è già orientata verso la scelta di un nuovo direttore sportivo che possa lavorare in piena sintonia con la guida tecnica. Intanto, tra le ipotesi che tornano a circolare, c’è anche quella di un possibile ritorno di Francesco Totti.

La Roma entra così in una fase di profondo cambiamento, con nuovi equilibri da costruire e decisioni da prendere in tempi rapidi. I Friedkin hanno fatto la loro scelta, dando il via a una nuova rivoluzione nel segno di Gasp.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Corriere dello Sport