Rivoluzione Romanista: via Ranieri, Friedkin dà pieni poteri a Gasp

La rottura è diventata definitiva. Dopo giorni di tensioni sempre più evidenti a Trigoria, Claudio Ranieri e i Friedkin hanno deciso di dirsi addio, chiudendo il suo ruolo di senior advisor della proprietà. Un epilogo maturato al termine di confronti e tentativi di ricucire i rapporti, tutti andati a vuoto.
Alla base della frattura, le dure critiche rivolte all’allenatore alla vigilia di Roma-Pisa, che hanno incrinato in modo irreversibile gli equilibri interni. Da lì in poi, il dialogo si è progressivamente interrotto fino alla decisione finale della proprietà: dare pieno sostegno tecnico a Gasperini e interrompere il rapporto con Ranieri.
Ranieri è stato quindi convocato nel pomeriggio di ieri a Trigoria e messo al corrente della decisone della proprietà. Da quel momento sono entrati in scena gli avvocati, impegnati anche a definire gli aspetti economici della separazione, mentre i Friedkin si sono affidati al loro uomo di fiducia nel centro sportivo, Ed Shipley. Per ore si è atteso il comunicato ufficiale, che però non è arrivato: salvo sorprese, è atteso nella giornata di oggi.
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La scelta segna un cambio di rotta netto. I Friedkin hanno deciso di ripartire puntando con decisione sull’allenatore, destinato ad avere maggiore peso nelle scelte sportive, a partire dal mercato. Le conseguenze, però, non si fermano qui. Dopo l’uscita di scena del senior advisor, anche il futuro Ricky Massara appare segnato. Nonostante non abbia mai posto ostacoli alla convivenza col tecnico e abbia continuato a lavorare fino a ieri sulle operazioni di mercato, il suo rapporto con il club viene dato in chiusura da gran parte dei quotidiani oggi in edicola.
Si chiude così, in anticipo rispetto alle attese, l’esperienza della triade dirigenziale nata meno di un anno fa. Un progetto che non ha retto alle tensioni interne e che lascia spazio a una nuova struttura, più in linea con le idee dell’allenatore. In quest’ottica, la proprietà è già orientata verso la scelta di un nuovo direttore sportivo che possa lavorare in piena sintonia con la guida tecnica. Intanto, tra le ipotesi che tornano a circolare, c’è anche quella di un possibile ritorno di Francesco Totti.
La Roma entra così in una fase di profondo cambiamento, con nuovi equilibri da costruire e decisioni da prendere in tempi rapidi. I Friedkin hanno fatto la loro scelta, dando il via a una nuova rivoluzione nel segno di Gasp.
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Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Corriere dello Sport
Ora non ha più scuse.
Dici? Saprà trovarle, se ne necessario, tanto non è mai colpa sua.
Ma speriamo faccia bene, la Roma ed i tifosi se lo meritano
Tutti a celebrare il Ma.Ga.Ra. Pluf! Forse faremmo bene a evitare a inizio di ogni stagione trionfalismi degni poi solo dei commenti della Gialappa’s
Non giudico ne me la prendo con nessuno vorrei solo fare una piccola considerazione: A poche giornate dalla fine la As. Roma Calcio finisce nel solito di chi è la colpa? Solo una freddura:- L’amara impressione che sia una Società gestita alla: “L’aereo piu’ pazzo del mondo”
(“Film degl’anni ’80”) diventa sempre piu’ forte!
non me lo aspettavo proprio. le radio come al solito non ne sapevano nulla, perché nessuno ipotizzava ieri mattina le dimissioni du ranieri…. mi ero invece convinto che gasperini fosse il perdente…
ma la mia domanda ora è questa: siamo sicuri che gasperini resti? nin è che gli abbiani detto : finisci l’anno e poi ti dimetti? sarebbe in li ea con quanto successo con de rossi e soulouku… I friedkin non amani le piazzate.
e allora a quel.punto mi aspetto guardiola.🤣
Non dobbiamo farci condizionare nei giudizi su Ranieri, Massara e Gasperini, dai loro rapporti personali. Difficile valutare il lavoro di Ranieri fatto dietro le quinte e ingeneroso farlo solo considerando lo scivolone finale. Massara è sembrato spesso piuttosto inconcludente e nel complesso non sembra esser riuscito a migliorare la qualità della rosa. Quanto a Gasperini attendiamo la fine del campionato, ma pur con molte attenuanti non sembra possa far meglio dei suoi predecessori.
tenere gasperini dopo aver dimostrato poche o niente qualita con la Roma mi porta ad un anno sabbatico .Seguiro non dico da lontano ma sara cosi.Non condivido questo amore verso il nome e la non lettura delle capacita del singolo
So 25 anni de nulla.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.