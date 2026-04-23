LIVE! Ranieri ha deciso di dimettersi: in arrivo il comunicato della Roma. Anche Massara ai saluti

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Con la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, ormai imminente, anche il direttore sportivo Ricky Massara è destinato a lasciare il club giallorosso dopo un solo anno dal suo arrivo a Trigoria. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su X.
Con la separazione tra l’#ASRoma e Claudio #Ranieri anche il ds Ricky #Massara è destinato a lasciare il club giallorosso. Lo scorso anno era stato il senior advisor a sceglierlo per il post Ghisolfi @tempoweb pic.twitter.com/l091n4jPMN
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 23, 2026
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, sono destinate a separarsi le strade di Claudio Ranieri e della Roma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico.
Sono destinate a separarsi le strade di Claudio #Ranieri e della #ASRoma: il senior advisor giallorosso ha deciso di dimettersi dall’incarico@tempoweb pic.twitter.com/EwgVAKIlLA
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 23, 2026
Arrivano conferme anche da Sky Sport, che parla di addio ufficiale ormai imminente. E’ durata dunque molto poco l’esperienza di Claudio Ranieri da consigliere della famiglia Friedkin.
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Ore di attesa in casa Roma, dove è previsto a breve un comunicato ufficiale del club. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport, la società sarebbe pronta a rendere nota una decisione significativa legata all’assetto dirigenziale.
Nel dettaglio, potrebbe arrivare l’interruzione della consulenza di Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor della proprietà. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un passaggio rilevante negli equilibri interni del club.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il comunicato atteso nelle prossime ore dovrebbe chiarire definitivamente la posizione della società e gli sviluppi della vicenda.
Fonte: Radio Manà Manà Sport
era lapalissiano che questi due insieme non potevano continuare!o l uno o l altro!se sarà Ranieri quasi sicuramente toccherà anche a Massara.i nuovi dirigenti però si fanno adesso non a giugno!a giugno sei già in ritardo!spero che i Friedkin non commettano di nuovo il medesimo errore.
Ranieri, ha sbagliato a dire quelle cose su Gasperini alla stampa. Se voleva affrontare l’allenatore chiamava la proprietà e discutevano tutti insieme per il bene della società. Meglio lasci in modo tale che ci sia continuità con un allenatore fra l’altro molto provato nell’ultima conferenza. Spero che Gasperini abbia la possibilita’ di allenare e creare una squadra come ha dimostrato a Bergamo. Forza Roma.
Bene bene… perdiamo Ranieri che poteva essere garante di buona gestione a lungo per tenere un allenatore isterico e incapace che verrà esonerato comunque poiché è una mina vagante…
lo commettono, lo commettono…
Non sarebbe una bella notizia, conoscendo ormai i proprietari, la sua presenza poteva essere una garanzia. Non capisco il perché dei litigi con Gasperini, sarà una questione di caratteri, ma se Gasp vuole giocatori forti e funzionali per una buona squadra, Ranieri da tifoso dovrebbe appoggiarlo, invece, ultimamente mi è sembrato molto schierato con la proprietà (si va avanti piano piano, Roma non è stata costruita in un giorno ecc.), ma qui siamo già in attesa da tanti anni.
marco Aurelio guarda che l’uscita di Ranieri è postuma a un confronto con in Friedkin i quali gli hanno comunicato di stare dalla parte di Gasperini, infatti come tanti di noi dicevano la sua uscita è stata volutamente per la rottura totale. Non lo fate passare per scemo Ranieri ,volontariamente non è voluto uscire in silenzio.
Ora tocca a Massara, ma stasera, domani. Poi a fine stagione equipe medica e scouting primavera.
I nomi non spetta a me, ma pescare fra i più bravi DS non è compito proibitivo, si tratta solo e soltanto di grana, sordi, piccioli…con quelli convinci tutti!
È andato al coni ….. nazionale…. embhè a “cecio” come se dice a Roma
XFabio1974. La Roma secondo me ha azzeccato un allenatore di prima categoria, uno che sicuro non è un aziendalista e sa quello che gli serve, di ambizione ce ne deve aver parecchia, perché venendo a Roma la sfida che sentiva era grande, gran parte della curva addirittura lo rifiutava in maniera volgare…. Poi è venuto…. per vincere la sua sfida personale , portare la Roma in alto
tutto molto romano.
Fabio1974
Buona gestione? dove?
Ha parlato quando non doveva, non ha parlato quando doveva.
Riconoscenza per quello che ha fatto come allenatore, come dirigente meglio stendere un velo pietoso. Quello che ha fatto non si vede da nessuna parte nel mondo calcistico.
Quando c’e stata la presentazione di Gasperini, ha detto che e stato preso perche vuole sempre di piu, sempre incavolato, mai contento, quello che ci voleva per la Roma.
Gasperini sarà isterico ma vuole vincere. Se gli danno carta bianca fra 2 anni si potranno tirare le somme. Tenerlo se avrà fatto bene, esonerato se non ha ottenuto risultati. Senza che le colpe di eventuali fallimento siano opache come in questa stagione trascorsa.
Noooo sir Claudio,,, nn ci lasciareeeeeeeeee
cmq, se prevedo come penso che vada,a breve i friednik ti verranno a cercare.
Ranieri, qua tutti a commentare chi sbaglia o no,,, cmq quando ce vuole ci vuole, siamo uomini.
Ps ,, io preferisco cosi che quei ruffiani o 2 facce
Nel 2022 Mr Ranieri ricevette una Standing ovation indimenticabile, sia da parte dei tifosi romanisti che da quelli del Leicester Nell’ultima partita di Claudio Ranieri, allo Stadio Olimpico erano presenti in 70.000, altra standig ovation Da tutto questo rancore preferisco dissociarmi. Non esalto un allenatore che fino ad ora ha fallito x denigrare un Mister che ci ha salvato dal baratro Quando Gasperini porterà dei risultati positivi magari ne riparliamo Mister Ranieri Grazie di Tutto💛❤️
Era ora …la sola speranza che abbiamo per crescere e affidarsi a gasperini .in cui credo ciecamente .bene così e .forza mister .
In cui credo ciecamente…..con già 11 sconfitte sul groppone e fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League….poi naturalmente ognuno vede le cose a modo suo….Quanta irriconoscenza per Ranieri….non si meritava tutto questo….
Vorrei ricordare che Gasperini stravede per Pellegrini, Celik, Cristante ecc. ecc. meglio che tieni aperti gli occhi o vai a sbattere.
Mo vediamo il vedovo di percassi che combina …
Come sempre, Ranieri persona onesta che ama la Roma. Grazie Sir Claudio.
@Magica Roma!!!!, questo è stato il primo anno di Gasp. Siamo a cinque punti dalla Juve che è al 4° posto e ci sono ancora cinque partite da giocare. La Roma ha giocato per più metà campionato senza senza giocatori dal calibro di Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulè e Konè. Vogliamo tutti bene a Ranieri ma rimane il fatto che ha sbagliato e non l’ho ammette. Mi sembra esagerato criticare Gasp. Diamogli la possibilità di creare una squadra a sua immagine. Eh dajeee
Forza Gasp e Sempre AS Roma!!
Sto leggendo qualcuno di voialtri, penso che siamo tutti amanti della Roma ma c’è un particolare che volevo precisare, la voce e le lamentele di Gasperini erano la voce del popolo giallorosso, lui era nostra voce, quella dei bar delle radio e dei commentatori conosciuti, quelli scontenti del mercato e degli infortuni adesso che chi sbaglia paga va via , e non tutti staf medico compreso,cominciamo a macellare chi si batte come noi. E questo non va bene.
Ranieri si dimette ora, Gasperini a fine stagione e prossimo anno siamo le M&Ms, Maresca e Massara.
Con sullo sfondo, l’incubo Pioli e i vari Italiano manco fossimo il Sassuolo o il Lecce.
Stai a vedè eh..
Guarda che Italiano è forte e pure Maresca.
Italiano è un altro a cui gliela fanno sempre vedere ma non gliela danno mai.
Spero resti Gasperini ma se decidesse di lasciare Maresca o Italiano sarebbero già qualcosa, il problema sarebbe Pioli!
E infatti, aggiornamento, Ranieri si dimette.
Stai a vede che il prossimo è Gasp.
mah … fino a quest’estate si era programmato il nuovo quadro dirigenziale, dopo tanta fatica, errori ed orrori, finalmente gente dedita alla causa …. boh .. comunque se è vero che la storia insegna, lo fa per sbagliare
Chi va….chi viene…..
Resta solo l’AS Roma!
Claudio la Roma è fatta di gente che resta se va e viene la Roma diventa ogni volta vuota e sono le persona che fanno una società e non il contrario
resterà l’AS Roma? l’AS Roma era targata Viola e Sensi….
Resta di sicuro!!!
Ma in quali condizioni?
Molto deluso da Ranieri. Sè comportato da prima donna.
l’ unico romanista e romano fatto fuori….Ma…😡
È una vita che siamo pieni di romani e romanisti e non vinciamo mai una mazza, con tutto il rispetto…
Filippo ha dato lui le dimissioni e non hanno fatto fuori l’ unico romanista e romano ma più semplicemente un dirigente che non era nel ruolo
Sì è autoescluso purtroppo, ha fatto tutto da solo.
Romani e romanisti? Ma anche basta così!!!!
Bene così niente sentimentalismo conta solo la maglia e una Roma forte
la nazionale t aspetta….
Io voglio andare al mondiale da ripescato, con Baldini in panchina. 🥳
A mio avviso Ranieri avrebbe dovuto sanare la decisione scellerata della greca, riportando De Rossi in panchina invece ha prevalso la voglia di guidare la Roma e di togliersi qualche soddisfazione al timone della squadra.
Con Daniele in sella quel progetto triennale avrebbe preso corpo e magari, il miglior DS dopo Sabatini, Ghisolfi, sarebbe rimasto.
Già perché De Rossi e Ghisolfi avevano lavorato con grande sintonia, cosa che Massara e Gasperini non sono assolutamente riusciti a fare.
Secondo me DDR non avrebbe mai accettato, sarebbe sembrata una presa in giro e si sarebbe bruciato agli occhi del pubblico. E anche i Friedkin non sarebbero mai tornati sui loro passi, dal loro punto di vista sarebbe stata una figuraccia colossale, anche nel caso in cui Ranieri glielo abbia proposto.
Detto questo la mia speranza è che De Rossi possa tornare in futuro, vedere uno dei nostri simboli in panchina mi ha fatto proprio battere il cuore
Un giudizio che condivido al 100%. Bisognava solo dare forza e stabilità ad un progetto che era certamente non privo di rischi, ma potenzialmente sostenibile, ambizioso e vincente
Doveva andare ad allenare la Nazionale non è mai apparso solo per dire di Totti e di questo casino messo in piedi….per essere dirigenti si deve studiare e fare dei corsi….
Ok studiare e fare dei corsi ma ti rendi conto chi ti permetti di giudicare?
Un uomo che sta nel calcio che conta da 30/ 40 anni.
E dai su co sta storia dello studio, parliamo di uno che allenato ovunque ed ha pure vinto.
Poi che non vada d’accordo con Gasperini e ci conviene tenerci l’allenatore ci puo’ stare.
la Roma è sulla buona strada per fare una brutta fine gli americani la stanno per ammazzare definitivamente
credo più a delle ” dimissioni ” forzate stile Souloukou. L’ unica cosa che non tollerano i Friedkin è il lavare i panni sporchi in piazza. A parer mio Ranieri verrà dimissionato per il contesto più che per il contenuto delle sue dichiarazioni .
Tutti bravi, adesso osannate il gianduiotto Gasperini dopo aver buttato a mare in tre minuti un pezzo di storia della Roma. La gratitudine e le bandiere non fanno più parte di questo mondo. Quello che successe tra Spalletti e Totti e poi tra Lina Soulokou e De Rossi non vi ha insegnato nulla. I romanisti una volta erano di un’altra pasta.
Perfetto. Daje
Perchè ranieri è una bandiera come totti e de rossi? già hai esordito male, ranieri lo ringraziamo per quello che ha fatto da allenatore senza alcun dubbio ma da dirigente ha fatto macelli e si è visto poi sul campo, dare la colpa a gasperini che ti ha tenuto quarto fino a gennaio inoltrato chiedendo rinforzi e non aiutarlo in questo è da persona che vuole vincere? da garante della roma? nella vita non si campa di rendita e soprattutto se cambi ruolo, vieni giudicato per quello!
Mi dispiace, se Ranieri se ne va la vedo male! Se e’ sbottatto così un motivo c’era! Io sto con Ranieri via Gasperini che oltre tutto non mi et mai stato simpatico
il motivo era difendere il suo lavoro e basta, porti massara che non sa chiudere mezzo giocatore, non dai supporto all’allenatore che aveva detto di aver scelto lui, per poi cambiare idea, se ne è uscito di totti e poi non se ne parlato più e ha scelto uno staff medico, che non sa capire la differenza tra contrattura e lesione, hanno fatto i danni con la pala e tutto questo ci ha reso difficile ogni cosa, se a gennaio inoltrato eri ancora quarto era merito di gasp.
Se veramente lascia ora (a prescindere da chi abbia torto o ragione) il suo comportamento sarebbe proprio inqualificabile!
Se hai deciso già di andar via perchè farlo ora in mondovisione e non a fine campionato o quando la squadra non avesse avuto più obiettivi?
Allo stesso modo, se l’intenzione era di porre un aut-aut (o me o Gasp) alla proprietà perchè farlo quando bisognava remare tutti uniti per dare un senso ad una stagione di transizione ma, comunque, sfortunata?
invece qualora fosse un atto volontario come sembra, io lo vedrei come l’ennesimo atto d’amore verso la Roma che compierebbe questo vero SIGNORE.
Sarebbe potuto rimanere a battagliare per far fuori Gasperini, ma tutto cio’ sa benissimo che avrebbe lasciato solo macerie facendo danni enormi a squadra e società.
Che abbia sbagliato il modo ed i. tempi e’ fuori dubbio, ma solo i grandi si prendono la responsabilità dei proprio errori anteponendo la Roma anche a loro stessi. Chapeau Claudio!
L’hanno dimissionato. Manco questo?
perché si è sentito tradito dalla Proprietà
ecco uno che abbandona la nave. Complimenti bell’esempio di romanismo
Scommetto che seguirà Malagò in Federazione.
Se fosse così mi dispiacere per il modo che ha scelto per uscire di scena.
eh ma io non voglio che se ne vada
fosse a vorta bona oh
Quanta ingratitudine verso Sir Claudio nostro !!!
Che schifo !!!!!
Società destinata ad implodere !
che Dio ce la mandi bona. come diceva
il prete che aspettava la perpetua. battute
a parte, ma è possibile che i friedkin non
riescono a imbroccarla una neanche per
sbaglio? e noi pijamo per il cubo lotito.
che amarezza.
sfr. ❤️🧡💛
infatti..basta vedere quante partite ha vinto gasperini con le big..una pena..non è da roma o grandi squadre..onore a ranieri..grazie mister
Ok grazie di tutto , grazie per tutto fino allo scorso campionato
Credo che i tifosi non abbiano ben chiaro chi sia Gasperini. Allenatore bravissimo, carattere impossibile.
Prenderlo è stata una scommessa che solo gente come Ranieri poteva gestire. Se non ci è riuscito Ranieri, non so chi potrà farlo.
Allenatore bravissimo dove? Ma chi è Guardiola? Ancelotti? Ma le vedete le partite?
Troppi galli a cantare in un pollaio,Ranieri faceva affidamento sull’appoggio dei tifosi per silurare Gasperini, ora che ha captato da che parte stanno i tifosi (e non poteva essere altrimenti) ha capito che alla Roma ha fatto il suo tempo, e è ora di voltare pagina…
Se una persona seria e posata come Ranieri ha sbroccato vuol dire che tante cose successe noi non le sappiamo e Gasp deve aver detto cose molto pesanti. Io non rinnego Ranieri mai, ci ha salvato più di una volta. Lui si che è romanista… non certo Gasp.
Brutto momento per i nostri colori, il futuro resta molto molto nebuloso purtroppo.
tutta la vita con Ranieri
freidkin bruciano tutti,se nn comprano i giocatori è giusto boicottare lo stadio
a me dispiace tantissimo io a ranieri voglio bene come a totti, di bartolomei, bruno conti, de rossi e mazzone fa parte della storia.
Io vorrei sapere come si fa a stare dalla parte di un allenatore che ha all’ attivo. 11 sconfitte in campionato,eliminato dal Torino in Coppa Italia,in EL dal Bologna che non cambia modulo in nessuna partita in base agli uomini che ha a disposizione e si discute un Signore che lo scorso campionato con Seelemekers in piye Malena e Wesley in meno ci ha portato a un passo dalla Champions
Perche’ questi tifosi della roma vogliono vincere con un allenatore che a 68 anni non ha mai vinto un campionato, miglior piazzamento 3 posto.
Ma e’ molto bravo nelle interviste , vuole sempre giocare per vincere …
Salvo non utilizzare alcuni giocatori perche’ fanno parte della scuderia Massara e suicidarsi calcisticamente sia con la juve in campionato che in coppa.
Se la Roma non arriva in coppa uefa e’ un fallimento totale.
Il problema come al solito è posto al vertice e non alla basi o sui diversi piani di questa presunta piramide.
La verità che Ranieri poteva essere ancora più al centro del progetto, come Gasp, ma come al solito la mancanza di polso, più che di presenza ha fatto il resto. Sono due caratteri forti e con una visione del tutto diversa del calcio. Gasperini vuole imporre il suo calcio su ogni piano, quasi se fosse un allenatore manager, ma per ora ha fatto solo danni con richieste estive folli
bravo Claudio vuoi veramente bene alla Roma
Mi viene da dire solo una cosa….che schifo!
Osannate chi ci ha sempre deriso e denigrato
E sareste Romani e Romanisti
Ho come l’impressione che sto a rivivere sempre la stessa storia ma perché?.. Anche basta..
Ranieri è un signore, ora vediamo l’isterico che cosa farà…..la solita scelta per dare la “guazza” al popolo e leggo tanti pesci che abboccano.
Voglio credere sia perché la Società abbia ascoltato Ranieri sulla necessità di avere una figura alla Marotta e che, al di là delle questioni personali, il Gasp è un Mister comunque stimato.
Ciò posto, lui non avrebbe più ragione di assolvere al ruolo che aveva, perché concluso e l’età avanza…
Sarà una idea fantasiosa la mia ma la preferisco rispetto alle catastrofi annunciate!
Chiamatela “voglia di normalità”…!!!
FORZA ROMA
se adesso non vuole perdere la faccia semplicemente non deve andare in nazionale, perché altrimenti sarebbe la conferma di quello che diciamo in tanti, e cioè che ha usato Gasperini per avere una Exit Strategy per liberarsi e diventare CT! Sarebbe una grande delusione…. enorme!
Comunque vada ennesima figuraccia targata Friedkin.. ennesima dimostrazione di incapacità di gestire la Roma, vediamo fino a che punto, il fondo nn è ancora arrivato
Perché???
i pezzi del puzzle adesso sono più chiari
quando Ranieri è arrivato ha voluto Massara e Ghisolfi se ne è andato.
Ranieri voleva potere e voce in capitolo nel mercato e questo ha portato a grossi problemi tra lui e Gasp
Non mi era sembrata il massimo della trasparenza quella scelta. Manda Ghisolfi al pranzo con Gasperini a Firenze, e nel frattempo trattava gia’ con Massara.
Ranieri ha fatto di tutto per andare in nazionale a fare il DT con conte. come CT, sono 3 mesi che lo scrivo
spiace vada via ma uno dei due doveva andare, era ovvio
paga caro quell’uscita infelice…ma a questi livelli e con l’esperienza che ha come fai a criticare così l’allenaotre e a dire era la terza o quarta scelta, se mesi prima dicevi l’ho voluto fortemente. Claudio sei stato allenatore. uscite così da un dirigente te le saresti aspettate mentre allenavi? per il bene della Roma che viene prima di tutti hai pagato pegno…
ciao Claudio e daje Roma daje
Ranieri gloria della ROMA: serie di Vittorie incredibili lo scorso anno ed uno Scudetto sfiorato ! L’ altro: fuori dalla Coppa Italia, fuori dall’ E.-L.,; 15 sconfite finora; voleva i fallimentari sancho e zirkzee, ha accettato ferguson e zaragoza; forse perderà anche la prossima E.-L…. ed ha avuto Malem: FATTI !
Zitto zitto non glielo dire che poi se arrabbiano
Penso che lo vedremo sulla panchina della nazionale e nessuno mi toglierà dalla testa che non fosse quello l’obiettivo.
Senza Romanisti non puoi fa’ la Roma!
Mo’ so’ finite le scialuppe e pure i salvagente!
L’orchestra suona (e stecca) mentre la nave… Addio addio…
ovviamente era Seelemekers in più e Malen in meno
Dispiace x Ranieri.ma alla luce dei fatti meglio si dimetta lui,la guida tecnica lascerebbe piu danni
Grazie Claudio x quello che hai fatto x la Roma, l’anno scorso e soprattutto quest’anno. Ma non c’è più sordo di quello che non vuol sentire. Cari presidenti, con la m minuscola, i miei soldi non li avrete più
Se se ne andrà via anche Gasperini sarà il fallimento dell’ennesimo progetto dei Friedkin.
Avrebbe avuto più senso se si fosse dimesso subito. Così sembra più esonero che dimissioni. Ora pieni poteri al mister e un grande mercato dopo il 30 giugno.
Ha rinunciato alla guida della Nazionale quando era una pozza di fango.
Sir Claudio è un maestro della comunicazione, non pronuncia parole a caso.
Tempo 15gg sta nel “nuovo giro” della Nazionale.
Ho criticato aspramente l’intervista di Ranieri e tutto quello che c’era dietro , un rapporto mai nato con gasperini. Tanti errori da dirigente che ora , con il gesto delle dimissioni, i veri romanisti, io compreso, gli perdoniamo, perchè vale molto di più quello che lui ha fatto negli anni per la roma che lo scivolone di quest’ultimo periodo. Verrà ricordato come uno dei più grandi nomi dell’A. S. ROMA. ONORE A MR. RANIERI.
Perché Gasp vuole il suo staff medico?
mi dispiace, voglio bene a Ranieri e sono riconoscente di tutto quello che ha fatto per la Roma ma ha sbagliato ..
I romanisti veri sono i 60000 dello stadio che hanno applaudito gasperini e io sono uno di loro il resto come già detto non vivo di romanticismo conta solo la maglia e una Roma forte
bel commento Vegemite, lucido, , purtroppo al romanistone accecato poace Gasperini l’isterico, colui che ha buttato via la stagione con cambi cervellotici ed assurdi e non ha utilizzato gli ottimi giovani comee Ghilardi ed il polacco presi da Massara, spompando la rosa ed arrivando al momento Clou della stagione senza giocatori, Gasperini non e’ da Roma e preato ve ne renderete conto..
Eccallà … e mo’ vedemio che s’arinventeno li Friedkins. Certo che da du’ uomini co li capelli bianchi e de ‘na certa esperienza nun l’aspetti che se comporteno da regazzini daa terza elementare … Speramo bene co’ li prossimi dirigenti …
A me dispiace che Ranieri se ne vada. Oramai è tutto usa e getta, e non parla dei Friedkin.
Fino a ieri Ranieri figlio di Roma oggi reietto.
Forse ha fatto un uscita eccessiva ma noi non sappiamo tutto probabilmente.
Adesso spero che il Gasp rimanga e si pianifichi il prossimo anno senza alibi.
Incredibile!!!!
bellissimo!!!!
il 99,99% degli utenti, fino a mezz’ora prima che uscisse questa notizia, davano la colpa tutti i mali della Roma a Ranieri ed osannavano Gasperini.
Dopo questa notizia, il solito 99,99% delle persone (io credo siano le stesse) che prima davano la colpa di tutto a Ranieri, ora entrano nel forum con altri nickname, sono disperati per per l’uscita di Ranieri e danno la colpa di tutto a Gasperini.
Questa è Roma.
C’è chi piange per la Roma e chi per l’Atalanta !
Per me Ranieri stava semplicemente in un ruolo scomodo. Un ruolo che è troppo ingombrante per coesistere con qualunque allenatore di carattere e personalità.
La domanda è ma qualcosa ci andrà mai bene? Va via lui tutti a mugugnare se fosse stato mandato via il
Mister tutti ad accusare la società ecc ecc una decisione andava presa e secondo me è stata fatta la scelta giusta poi le chiacchiere dei giornalisti e di altri lasciano il tempo che trovano perché raccontano e commentano una marea di cavolate su Gasperini e sulla società
Mi aspettavo le dimissioni di Ranieri nn sono sorpreso, comunque mi fa specie chi vuole farlo passare per matto Senza dirlo, a Trigoria io nn c’è sto…ma che lui abbia fatto st uscita senza motivo come vogliono fare crescere nn ci credo!!!
Potente la risposta di Percassi di ieri, riguardo alla commozione di Gasperini
……Stica!!!!!!!!!
Siamo all’ ennesimo scarica barile della proprietà più ridicola della storia della Roma come si fa ad incolpare Ranieri e Massara dei 30 acquisti inutili, i Bailey i Zaragoza i Ferguson i Tsimikas vengono presi perché la proprietà ha messo zero euro da investire, gli acquisti di Malen e Wesley che la Roma dovrebbe fare secondo Gasperini sono costati 25 milioni l’ uno, Gasperini pensa che i Friedkin metteranno a disposizione questi soldi per prendere altri due/tre giocatori di questo livello?
“È stato scelto lui, ho fatto… tra i tanti nomi ho fatto il suo nome perché sono convinto che Roma ha bisogno di una personalità forte, di un allenatore che non si accontenta mai, che è sempre sul pezzo, che è sempre incavolato, che non gli sta mai bene niente, che vuole migliorare, che vuole migliorare la squadra, vuole migliorare il singolo, e credo che questo abbia bisogno Roma per diventare grande”.
Claudio Ranieri, alla presentazione di Gasperini, parole riportate letteralmente.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.