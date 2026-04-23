Calciomercato Roma, contatti positivi con Belghali del Verona: la situazione

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Il mercato estivo si avvicina e, nonostante le tensioni interne, la Roma prova a muoversi in anticipo per non farsi trovare impreparata. Tra i profili monitorati da tempo c’è Rafik Belghali, terzino destro dell’Hellas Verona, capace di adattarsi anche su entrambe le fasce.

Il classe 2002, nazionale algerino nato in Belgio, era già finito sotto osservazione nella sessione invernale, attirando l’interesse anche di altri club italiani. Tuttavia, il suo impiego con il Mechelen a inizio stagione aveva reso impossibile un ulteriore trasferimento nello stesso campionato.

Ora lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, la Roma avrebbe riattivato i contatti per il giocatore, con dialoghi in corso tra le parti. Le discussioni vengono definite positive e lasciano aperta la possibilità di un’operazione nella prossima finestra estiva.

Belghali, fin qui protagonista in campionato con 21 presenze e 2 reti, rappresenta un profilo duttile e in crescita, seguito con attenzione in vista della prossima stagione dal club giallorosso, a caccia di un terzino destro in vista della possibile partenza a parametro zero di Celik.

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Redazione Giallorossi.net

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6 Commenti

  1. Ambè se questo è er target de li prossimi acquisti, allora stamo tranquillissimi sur fatto che continueremo a compete pe’ er 5-6 posto.

    • Me sa che sei pure ottimista. Sento puzza di tabula rasa ed ennesima ripartenza da zero. Sta a vede’ se non ci qualifichiamo in Europa, nemmeno in conference…

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