Roma, c’è Koné in cima alla lista dei sacrificabili: Massara ha già fissato il prezzo

Il nodo è sempre quello, spietato e inevitabile: il Fair Play Finanziario. La Roma deve rientrare di circa 80 milioni entro il 30 giugno e, fatti due conti, la strada è già tracciata ma tutt’altro che semplice.
Oltre 10 milioni arriveranno dai nuovi sponsor, altri 15 dai risparmi sugli ingaggi dei giocatori in scadenza, più o meno la stessa cifra (circa 15) dall’accordo tra Lega Serie A e IMG. Totale: poco più di 40 milioni. Ne mancano ancora tanti.
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E qui entra in gioco il mercato, quello vero. Non basteranno le uscite “minori” come Tommaso Baldanzi, Saud Abdulhamid, Eldor Shomurodov e Marash Kumbulla. Servirà un sacrificio pesante.
Il primo nome sulla lista, scrive oggi Leggo, sembra essere Manu Koné. Il centrocampista, reduce anche da qualche frizione interna con lo staff medico e con Gian Piero Gasperini, è finito nel mirino dell’Inter e di diversi club di Premier League.
La valutazione è già fissata: circa 45 milioni. Una cifra che, di fatto, risolverebbe gran parte del problema. Il punto, semmai, è un altro: quanto può permettersi la Roma di indebolirsi per rimettere in ordine i conti? Perché tra bilancio e campo, a Trigoria la coperta resta maledettamente corta.
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Fonte: Leggo
Certo non avendo centrocampisti il primo ad esser venduto e’ Kone… usiamo la razionalita’????
premesso che ad oggi si parla di ipotesi, se la Roma fosse una società dalla proprietà forte, terrebbe Kone’ e ne comprerebbe un altro a centrocampo, per completare il reparto.
visto che i nomi degli appetibili sono Svilar, N’dicka e Kone’, tra questi, se proprio fosse vero, sacrifico Kone’.
ma il prezzo per vendere massara serve
E ancora, e ancora, e ancora, come ogni anno.
Ma la fate finita!?
Massara non sa nemmeno se la prossima settimana avrà ancora un lavoro.
Se Cristoforo Colombo se fosse fatto li caxxi sua, probabilmente oggi staremmo tutti meglio,sia a livello mondiale sia noi tifosi della Roma.È triste constatare che negli ultimi 6 anni, a parte le solite 3,hanno ottenuto risultati Napoli, Atalanta,Bologna,Lazio e quasi quasi il Como.C’è perfino chi si augura che una vittoria della Lazio possa servire da sprone a questa proprietà.Ma de che.. e chi so’ Sensi?Non sanno che significa tifare Roma e chi glielo doveva spiegare è stato una delusione.
condivido su Cristoforo Colombo…
Si vendiamo Kone, così a centrocampo poi ci gioco io. Piuttosto non rinnovando a i 4 in scadenza già risparmi 2530 milioni. Vendi El Aynaqui è Cristante e sono un’altra quarantina. E con tutti gli esuberi ci fai altri 25/30 e stai quasi apposto.
Ricky, come ben ricorderai, negli ultimi sei anni, a Trigoria, non è arrivata un’offerta, dico una, per Cristante &C. ma chi se li prende….
El AN ha tutto sto mercato?
io spero che El Aynaoui faccia un gran mondiale… e lo piazzi in Francia…
❤️🧡💛
Siamo sinceri, centrocampista dimanico, corre pressa lotta, ruba palloni, ma fa pochi assist e anche meno gol, in Francia a meno di 10 mln ce ne sono quanti ne vuoi. Il fatto è che se hai gente che cammina in campo, e guardi Kone’, ti sembra di avere De Bruyne. Nelle Rome di Garcia siamo arrivati ad avere, De Rossi, Keita, Pjanic, Strottman e Naingollan, vi chiedo Konè avrebbe giocato? Io penso che manco lo avrebbero comprato.
ma che 45milioni qua siamo proprio dei disperati minimo 65 milioni kopamainers e stati venduto a 60 ma daiii
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.