Roma, c’è Koné in cima alla lista dei sacrificabili: Massara ha già fissato il prezzo

Il nodo è sempre quello, spietato e inevitabile: il Fair Play Finanziario. La Roma deve rientrare di circa 80 milioni entro il 30 giugno e, fatti due conti, la strada è già tracciata ma tutt’altro che semplice.

Oltre 10 milioni arriveranno dai nuovi sponsor, altri 15 dai risparmi sugli ingaggi dei giocatori in scadenza, più o meno la stessa cifra (circa 15) dall’accordo tra Lega Serie A e IMG. Totale: poco più di 40 milioni. Ne mancano ancora tanti.

E qui entra in gioco il mercato, quello vero. Non basteranno le uscite “minori” come Tommaso Baldanzi, Saud Abdulhamid, Eldor Shomurodov e Marash Kumbulla. Servirà un sacrificio pesante.

Il primo nome sulla lista, scrive oggi Leggo, sembra essere Manu Koné. Il centrocampista, reduce anche da qualche frizione interna con lo staff medico e con Gian Piero Gasperini, è finito nel mirino dell’Inter e di diversi club di Premier League.

La valutazione è già fissata: circa 45 milioni. Una cifra che, di fatto, risolverebbe gran parte del problema. Il punto, semmai, è un altro: quanto può permettersi la Roma di indebolirsi per rimettere in ordine i conti? Perché tra bilancio e campo, a Trigoria la coperta resta maledettamente corta.

Fonte: Leggo