Sabatini: “Rottura irreversibile, da Gasp comunicazione pessima. Capisco Ranieri, era esasperato”

Un equilibrio ormai compromesso e una convivenza che appare destinata a non durare. Walter Sabatini legge così il momento delicato vissuto dalla Roma, analizzando dinamiche interne e rapporti sempre più tesi tra Ranieri e Gasperini in un’intervista concessa alle pagine della Gazzetta dello Sport.
Come potranno lavorare ancora insieme Gasperini e Ranieri?
“Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. Penso che Ranieri non possa accettare questo tipo di convivenza, qualcosa succederà: o Claudio prende una decisione che lo riguarda, come quella di andarsene, o la prenderanno i Friedkin nei confronti dell’uno o dell’altro.
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Il terzo incomodo è Massara, è lui il ds della Roma e va trattato con rispetto. Gasp è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma”.
Cosa si aspetta dai Friedkin?
“Nulla, di sicuro faranno una scelta. La Roma ha bisogno di competenze e chiarezza, che ora è davvero “opaca”. Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non su quello sostanziale. È un uomo onesto, che ha vinto lo scudetto col Milan e ha preferito subire per proteggere la società”.
Si aspettava la replica a Gasperini da parte di Ranieri?
“Era esasperato per le uscite del tecnico. Non credo abbia mai vissuto una situazione così torbida, ha ritenuto di dover fare delle puntualizzazioni in ogni caso non offensive. Forse avrebbe potuto aspettare qualche tempo, ma posso capirlo in fondo”.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
Che @@ ma grosse così….
hai ragione Gaetano…. purtroppo parlano tutti…
Poverino Ranieri. Un martire. Una vittima. Lui non ha sbagliato niente. Il Re di Roma. Tenetevelo
Povero Gasperini una vittima innocente fuori da tutte le competizioni con 12 sconfitte al suo attivo e sempre per colpa degl’altri
ok la comunicazione errata, ma la colpa più grande di gasperini è aver buttato via un doppio vantaggio in casa con la juve, in 15 min, per cosa?
per la “filosofia” (perdente) di continuare ad attaccare… di mandare mancini in avanti ecc ecc
❤️🧡💛
D’accordissimo , li ‘ ho capito che non era nessuno. In una partita cosi… anche Ancelotti in finale col Liverpool fu recuperato ma poi la coppa l’ha vinta … io ero esasperato ma le radio erano tranquille perche eri in vantaggio sulla Juve.. e che ce voi fa’. Gasp nn e’ sto mago fidatevi aridatece murinho che da solo aveva vinto pure l’Europa league.. ma dai che paragone e’!
Aggiungerei il cambio cervellotico di Cristante sul 3a1, l’unica cosa che sa fare il bradipo è spazzare via il pallone di testa e al 92o sarebbe servito come il pane.
Ecco il padre putativo di Massara…
Massara è da cacciare via il prima possibile,ho letto che accetterebbe 45 milioni per Kone:quando Sabatini ne riusci ad ottenere 30 con Marqhuinos quindici anni fa’… Ciò né deduce che non ha preso niente da suo padre putativo!
Se dovessi schierarmi lo farei a favore di Gasperini. Non è una questione di chi ha torto o ragione ma solo di contenuti tecnici. Di Ranieri, Dirigente, ne posso fare a meno. Come allenatore, avrei preferito Claudio ma ha deciso a suo tempo di ritirarsi. Bisogna prendere una strada e quella di Gasperini mi sembra quella più giusta. Vorrei far notare che quando Conte fece la presentazione a Napoli, si presentò con uno Staff di 17 persone. I Friedklin o vincono o si tolgano di mezzo.
io sono d’accordo. Se ad ogni palmo, stai a lamentarti e tenere alta la tensione, ti devi aspettare che qualcuno risponda. Se poi lo fai nei confronti della dirigente, e che volote che succeda
Gasperini non ha portato nulla di nuovo in termini di gioco e di risultati, anzi…. Prestazioni e risultato ai limiti del vergognoso… E poi è un continuo attaccare tutto e tutti ched destabilizza l’ambiente… A giugno puoi anche andare via grazie!!!!!
Oggi è già una giornata di m., le parole di sabatini servivano proprio
Grande Sabba!! Tutta la vita con Ranieri e Massara. Nessuno negli ultimi 30 anni di Roma si è mai visto nessuno attaccare personalmente le scelte degli acquisti, demoralizzando i giocatori, svilendo l’operato del DS e non assumendosi le responsabilità sull’avallo degli acquisti. Rimpiango Mourinho, è vero che se la prendeva per il mancato mercato ma poi non si sognava di entrare in diretta polemica col DS e con i giocatori. Serve una figura che compatta l’ambiente
Ancora parla
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.