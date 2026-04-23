Sabatini: “Rottura irreversibile, da Gasp comunicazione pessima. Capisco Ranieri, era esasperato”

Un equilibrio ormai compromesso e una convivenza che appare destinata a non durare. Walter Sabatini legge così il momento delicato vissuto dalla Roma, analizzando dinamiche interne e rapporti sempre più tesi tra Ranieri e Gasperini in un’intervista concessa alle pagine della Gazzetta dello Sport.

Come potranno lavorare ancora insieme Gasperini e Ranieri?

“Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. È una questione di rispetto che è stato infranto da tutti e due. Penso che Ranieri non possa accettare questo tipo di convivenza, qualcosa succederà: o Claudio prende una decisione che lo riguarda, come quella di andarsene, o la prenderanno i Friedkin nei confronti dell’uno o dell’altro.

Il terzo incomodo è Massara, è lui il ds della Roma e va trattato con rispetto. Gasp è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma”.

Cosa si aspetta dai Friedkin?

“Nulla, di sicuro faranno una scelta. La Roma ha bisogno di competenze e chiarezza, che ora è davvero “opaca”. Dispiace che da tutto questo Massara ne esca frantumato sul piano dialettico, non su quello sostanziale. È un uomo onesto, che ha vinto lo scudetto col Milan e ha preferito subire per proteggere la società”.

Si aspettava la replica a Gasperini da parte di Ranieri?

“Era esasperato per le uscite del tecnico. Non credo abbia mai vissuto una situazione così torbida, ha ritenuto di dover fare delle puntualizzazioni in ogni caso non offensive. Forse avrebbe potuto aspettare qualche tempo, ma posso capirlo in fondo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport