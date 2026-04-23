Conte verso l’addio al Napoli: Nazionale, Roma o Milan nel futuro

Antonio Conte resta una delle figure più ingombranti e decisive del calcio italiano. Cinque scudetti in carriera, l’unico allenatore capace di vincere il tricolore con tre club diversi: un curriculum che parla da sé e che continua ad alimentare scenari sul suo futuro.

Come spesso accaduto nel corso della sua carriera, Conte sembra seguire un copione ormai noto: arriva, vince e poi cambia orizzonte. Un percorso che potrebbe ripetersi anche a Napoli, dove lo lega ancora un anno di contratto, ma dove la permanenza non appare più così scontata. L’idea di una separazione, infatti, non sarebbe del tutto esclusa e troverebbe sponde anche all’interno dell’ambiente.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella della Nazionale, un richiamo che per il tecnico leccese resta forte, avendola già guidata in passato. Ma non è l’unico elemento a muovere riflessioni sul suo futuro: a pesare è anche una visione del progetto Napoli che, dopo due stagioni, potrebbe non essere più perfettamente allineata alle sue idee.

In questo scenario, il futuro di Conte resta aperto a più possibilità, tra ritorni in panchina in Serie A e nuove sfide internazionali. E proprio alcuni di questi incastri vengono messi in evidenza dal Corriere della Sera, che disegna un quadro in continuo movimento anche sulle altre panchine di primo piano.

A Roma, ad esempio, la situazione è tutt’altro che stabile: il rapporto tra Gasperini e Ranieri viene descritto come teso, in un contesto in cui la proprietà prende tempo ma senza aver ancora sciolto i nodi interni. In caso di rottura, si aprirebbero diversi scenari per la panchina giallorossa, con una rosa di nomi che comprenderebbe anche quelli di Pioli, De Rossi e Thiago Motta.

Anche il Milan rientra nel gioco degli incastri, con il futuro di Allegri che resta un tema sullo sfondo e che, secondo le ricostruzioni, era già stato valutato da De Laurentiis prima dell’arrivo di Conte a Napoli. Un intreccio di panchine e possibili cambi che rende il quadro generale ancora fluido e tutt’altro che definito.

Fonte: Corriere della Sera